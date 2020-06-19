2020-06-19T16:42:31+03:00
Общество

Ставропольский филиал РАНХиГС: о прямой линии губернатора с жителями Ставропольского края

В течение полутора часов Владимир Владимиров отвечал на вопросы о мерах поддержки для граждан и бизнеса, о проблемах ЖКХ и сферы образования, о предстоящем параде Победы
Руслан АПОЛЛОНОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба вузаФото: пресс-служба вуза
Изменить размер текста:

18 июня 2020 года в восьмой раз состоялась прямая линия губернатора Ставропольского края с жителями.

В течение полутора часов Владимир Владимиров отвечал на вопросы о мерах поддержки для граждан и бизнеса, о проблемах ЖКХ и сферы образования, о предстоящем параде Победы, грядущей уборке урожая, а также форуме «Машук».

Конечно, в первую очередь жителей интересовали сроки полного снятия ограничений, а также возможное увеличение стоимости коммунальных услуг.

- По словам губернатора, регион полностью готов, как к полной отмене ограничений, так и возможной новой вспышке коронавируса, однако есть большой шанс уже к осени вернуться к прежнему режиму жизни. Также глава региона пообещал не включать в тарифы ЖКХ региональные затраты и не повышать плату за капремонт. Также за счет средств регионального бюджета будет проводиться 2-х недельная реабилитация медицинских работников в санаторно-курортных учреждениях региона.

Что касается проведения выпускных вечеров для школьников 2020 года, то губернатор заверил, что в ближайшее возможное время они обязательно состоятся. В целом за время прямого эфира губернатор ответил на десятки общих и частных вопросов, и что очень важно – каждую проблему взял под личный контроль, - комментирует заведующая кафедрой государственного, муниципального управления и менеджмента Ставропольского филиала РАНХиГС Шмыгалева Полина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Ставропольского филиала РАНХиГС»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Поздравления с Медовым Спасом 2020
Август богат на православные праздники, один из них Медовый Спас, в 2020 году он празднуется 14 августа — эта дата постоянна для каждого года. Представляем красивые стихи и добрую прозу, чтобы вы могли поздравить родных и близких с этим днем
Новости 24
На Ставрополье люди старше 60 лет смогут проголосовать по отдельному графику
В Ставрополе появится уникальная вертолетная площадка
На Ставрополье продавцы рынка «Лира» остались без работы
Ставрополье готовится к новому этапу снятия коронавирусных ограничений
В Ставрополе рассказали, как получить разрешение на установку памятника на кладбище
В Ставрополе на асфальте у больницы медикам оставили послание
В Пятигорске из-за коронавируса закрыли рынок «Лира»
Сильные дожди на выходных угрожают Ставрополью подтоплением
Суд вынес приговор бывшему мэру со Ставрополья
В Минздраве Ставрополья объяснили прирост заболевших коронавирусом
На Ставрополье за сутки провели более 4 тысяч исследований на коронавирус
Губернатор Ставрополья объяснил свое резкое похудение
В Пятигорске рынок «Лира» могут снова закрыть из-за коронавируса
Власти Пятигорска объявили войну уличным гонщикам
Оплачивать покупки теперь можно фитнес-браслетом
В Ставрополе некоторые улицы 19 июня останутся без света
Губернатор разрешил школьникам Ставрополья провести выпускные вечера
На Ставрополье число заболевших коронавирусом достигло 4155
На Ставрополье побит антирекорд по заболевшим коронавирусом
Жителя Кабардино-Балкарии осудили за планирование теракта на 9 Мая
Губернатор призвал жителей Ставрополья выходить из теневой занятости
Выпускникам со Ставрополья устроят торжество в 2021 году