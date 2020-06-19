Ставропольский филиал РАНХиГС: о прямой линии губернатора с жителями Ставропольского края

18 июня 2020 года в восьмой раз состоялась прямая линия губернатора Ставропольского края с жителями.

В течение полутора часов Владимир Владимиров отвечал на вопросы о мерах поддержки для граждан и бизнеса, о проблемах ЖКХ и сферы образования, о предстоящем параде Победы, грядущей уборке урожая, а также форуме «Машук».

Конечно, в первую очередь жителей интересовали сроки полного снятия ограничений, а также возможное увеличение стоимости коммунальных услуг.

- По словам губернатора, регион полностью готов, как к полной отмене ограничений, так и возможной новой вспышке коронавируса, однако есть большой шанс уже к осени вернуться к прежнему режиму жизни. Также глава региона пообещал не включать в тарифы ЖКХ региональные затраты и не повышать плату за капремонт. Также за счет средств регионального бюджета будет проводиться 2-х недельная реабилитация медицинских работников в санаторно-курортных учреждениях региона.

Что касается проведения выпускных вечеров для школьников 2020 года, то губернатор заверил, что в ближайшее возможное время они обязательно состоятся. В целом за время прямого эфира губернатор ответил на десятки общих и частных вопросов, и что очень важно – каждую проблему взял под личный контроль, - комментирует заведующая кафедрой государственного, муниципального управления и менеджмента Ставропольского филиала РАНХиГС Шмыгалева Полина.