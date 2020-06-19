"Хожу без одышки": губернатор Ставрополья рассказал, как ему удалось так сильно похудеть

Многие жители Ставропольского края заметили, что губернатор региона Владимир Владимиров сильно похудел. Особенно это бросилось в глаза в период распространения коронавируса в крае, когда Владимирову приходилось почти каждый день выкладывать видеообращения к землякам по поводу ситуации с заболеваемостью. Вопрос об этом прозвучал и на недавней "Прямой линии" губернатора.

Владимир Владимиров (еще врио главы края) осматривает московский офис ИД «Комсомольская правда». Ноябрь 2013 годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор после эфира на Радио «Комсомольская правда» в Ставрополе. Декабрь 2014Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Владимиров в апреле 2017 годаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Владимиров в открытой студии радио "Комсомольская правда" на XXII Петербургском международном экономическом форуме. Май 2018 годаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- Владимир Владимирович, вы сильно похудели. Мы переживаем. Здоровья, здоровья, здоровья вам, - написал главе региона местный житель.

- Мне кажется, радоваться надо. Я хожу без одышки. Много работать стал. Рано встаю, поздно ложусь. Поэтому все нормально. Заметьте, все были на самоизоляции, а органы власти никуда ни на день не уходили. Все работали, потому что нужно было много вопросов решить. А в части похудения - нервы, нервы, нервы, - ответил Владимиров.

Глава региона в начале 2020 года. Пресс-конференцияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За пять месяцев Владимиров заметно преобразился. Май 2020 года. Фото: пресс-служба главы Ставрополья