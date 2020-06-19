«Он закопал тело в ту же ночь»: прокуратура Чечни проверит информацию об убийстве мужем молодой жены

Сеть взорвал видеоролик, где вопреки исламским обычаям ночью хоронят девушку. В кавказских пабликах писали, что молодую мать троих детей убил муж.

«Она потратила социальные выплаты и купила телевизор и одежду детям», - делятся в комментариях. Говорят, мол, свекровь была недовольна, «пожаловалась сыну, и тот избил ее до смерти». Потом вызвали скорую помощь, но было поздно.

По версии матери умершей 23-летней жительницы чеченского поселка «Дружба», «муж закопал тело в ту же ночь, чтобы скрыть преступление».

Кстати, немало вопросов вызвала и скорость, с которой умершую похоронили. Видео траурной церемонии появилось в сети. Имам, который похоронил молодую мать ночью, объяснил свои действия жарой.

В репортаже государственной телекомпании «Грозный» сообщается, что 12 июня в 17:30 на пульт станции скорой медицинской помощи города Гудермес поступил вызов.

Бригада медиков выехала в поселок Дружба. Врачи осмотрели тело 23-летней Мадины Умаевой и констатировали смерть. По словам фельдшера станции скорой медицинской помощи Турпал-Али Абузайдова, признаков насильственной смерти не было.

- Если бы были какие-либо признаки насильственной смерти или хотя бы кто-то из опрошенных дал бы малейший намек, то в данном направлении была бы проведена проверка. Соответственно, труп был бы направлен на судмедэкспертизу для производства вскрытия и установления причины смерти.

Муж, свекровь и женщины, которые делали омовение тела погибшей, утверждают, что причиной смерти стал несчастный случай. Во время эпилептического припадка девушка упала со ступенек.

Однако мать умершей Мадины убеждена, что ее дочь убили. И она намерена искать, правду в высших инстанциях.

- Если не дай Аллах, это подтвердится, то я больше чем уверена что глава республики не оставит это дело. И наши следственные органы добьются того, что этот человек будет наказан. Таких вещей в Чеченской республике просто быть не может. Тем более не простят. Поэтому я хочу заверить наших граждан, что и правоохранительные органы и правозащитники и глава республики: все работают. И будем добиваться справедливости, - заявила чеченская правозащитница Хеда Саратова.

Похороны 23-летней чеченки ночью.

Тем временем СУ СК России по ЧР начало процессуальную проверку в связи с распространяемой информацией в социальных сетях об убийстве жительницы г. Гудермеса Мадины У., 1997 г.р.

Отмечается, что ход и результаты проверки взяты под личный контроль прокурора Чеченской Республики Шарпудди Абдул-Кадырова.

«В ходе рассмотрения сообщения о преступлении будут проверены все обстоятельства смерти девушки и обеспечено принятие законного процессуального решения, - говорится в сообщении.

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