Дело об издевательствах над 7-летней Аишей Ажиговой из Ингушетии передали в суд

Уголовное дело об избиении семилетней девочки из Ингушетии отправили в суд. На скамье подсудимых окажется 36-летняя тетя-садистка Макка Ганиева и ее сожитель. Их обвиняют в нарушении пункта "а" третьей части статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее психическое расстройство, в отношении малолетнего, с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Аиша с мамой - Лидией Ажиговой. Семья воссоединилась только осенью 2019 года

История маленькой девочки Аиши началась в июле 2019 года. Ребенка с тяжелыми травами, среди которых порезы, ожоги и ссадины, привела тетя. Малышке сделали срочную операцию, а позже перевезли в Москву, где ей после тщетных попыток спасти конечность ампутировали правую руку.

"Врачи были в шоке" тётя довела девочку до полусмерти.

Сначала Ганиева уверяла, что ребенок упал в яму во дворе дома, расположенного на улице Восточная в городе Сунжа. Но потом выяснилось, что тетя систематически истязала племянницу. Так, долгое время подсудимая избивала ее, а в конце июня 2019 года перешла к изощренным методам насилия - она подвесила девочку за руки к балке навеса, где та какое-то время висела. Ожоги на теле Ганиева объясняла нерасторопностью ребенка: мол, упала в горячую кастрюлю. Оказалось, что обвиняемая силой усаживала Аишу на горячую крышку газовой плиты.

Выяснилось также, что Макка время от времени била и своего мужа-полицейского. После начала следствия его отстранили от должности в органах.

Тетю Аиши впервые отправили под стражу в июле 2019 года. Разбирательство велось год из-за сложных экспертизФото: СОЦСЕТИ

Ганиева - тетя Аиши по отцовской линии. После развода глава семьи забрал детей и отдал их на воспитание сестре. Мать Лидия Ажигова пыталась вернуть своих малышей - удалось получить только двух сыновей. По какой-то причине дочку отдавать отказались.

Анна Кузнецова вместе с Леонидом Рошалем во время осмотра АишиФото: СОЦСЕТИ

Сейчас Аиша живет с мамой и братьями в Магасе. Периодически девочку возят в Москву на реабилитацию. Согласно последним словам уполномоченной при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой, о протезировании говорить пока что рано.

Мама Аиши Лидия Ажигова рассказывает о том, как живет после встречи с дочкой 00:00 00:00

Истерзанная ингушская девочка Аиша вместе с семьей переедет в сказочный и просторный дом в Магасе.

Дело истерзанной ингушской девочки рассмотрит Сунженский районный суд Ингушетии.

- Кроме того, прокуратурой Республики Ингушетия была организована проверка своевременности и полноты проводимой работы органами системы профилактики с семьей ребенка. По ее результатам в адрес должностных лиц ряда ведомств внесены представления, - сказано в сообщении Генпрокуратуры.

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"Била ремнем и газовым шлангом": что садистка из Ингушетии рассказала суду об издевательствах над племянницей

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