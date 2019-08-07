Истерзанной 7-летней Аише из Ингушетии частично ампутировали руку

В пресс-службе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля заявили: избитой в Ингушетии девочке провели операцию по частичной ампутации правой руки, уточнив, что "была удалена омертвевшая часть руки, включая кисть и предплечье".

- Операция прошла в пределах ожиданий. Лечение продолжается, - сказали также медики.

Как заявляли ранее, риска по ампутации второй руки нет, а страшные ожоги на ягодицах уже зажили. Речь, напомним, о замученной родной теткой 7-летней Аише из Назрани. К врачам республики она попала 4 июля в жутком состоянии, опекунша (без прав) объясняла гематомы, укусы, ожоги, порезы и сломанную в суставе руке неосторожностью ребенка: "села в кастрюлю с борщом", "упала в яму"...

Вот такую картину увидели врачи

Но следователи узнали, что нещадно истязала девочку та самая 35-летняя тетя-садистка Макка Ганиева. Аишу женщина била, в том числе, ремнем и газовым шлангом. У маленькой вообще непростая судьба: мать от нее отказалась, потому что влюбилась, отец просто исчез. Так и попала девчушка в руки к монстру, которая сейчас арестована по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью.

Тетя-садистка за решеткой

Как ранее писала "КП-Северный Кавказ", ответственность за девочку взяла уполномоченный по правам человека в Ингушетии Зарема Чахкиева. С первых дней не отходившая от Аиши ни на шаг.

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