2019-08-06T10:02:01+03:00
Общество

«Я возьму ответственность на себя»: омбудсмен заберет избитую девочку из Ингушетии на три месяца

Она не отходила от ребенка с первого дня лечения
Антон ШАПОВАЛОВ
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Омбудсмен стала законным представителем избитой девочки из ИнгушетииОмбудсмен стала законным представителем избитой девочки из ИнгушетииФото: СОЦСЕТИ
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Уполномоченный по правам человека в Ингушетии Зарема Чахкиева заберет к себе истерзанную семилетнюю девочку. Об этом она рассказала СМИ.

- Я решила взять эту ответственность на себя и стать законным представителем. Пока на три месяца, а потом уже будет видно, - сказала Чахкиева.

Кроме этого, омбудсмен поблагодарила всех, кто поддерживал девочку и помогал в реабилитации.

Напомним, в начале июля появилась информация, что в Ингушетии в больницу доставили семилетнюю девочку со множественными травмами, в том числе — укусами и порезами. В ту же ночь ребенка прооперировали, чтобы спасти руку, и вечером отвезли в Москву для лечения.

Главным виновником трагедии признают тетю девочки, которая объясняет ожоги и порезы на теле тем, что ребенок упал в канализационную яму и горячий борщ. Позже выяснилось, что женщину уже судили. Помимо этого, она избивала своего мужа, с которым познакомилась во время пребывания в колонии. Следственный комитет ведет расследование.

Сейчас состояние девочки более-менее стабильное. Но в понедельник стало известно, что ее готовят к очередной операции, во время которой ампутируют руку.

В Ингушетии ребёнка до полусмерти забила родная тётя.Даже опытные врачи были в шоке, когда увидели 7-летнюю Айшат. На малышке не было живого места - лишь раны, синяки, порезы, гангрена. Как оказалась, над девочкой издевалась родная тётя!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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