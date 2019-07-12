Садистке из Ингушетии предъявили обвинения в мучении 7-летней племянницы

Следственное управление СКР по Ингушетии предъявило официальные обвинения 35-летней жительнице города Сунжа Макке Ганиевой в причинении тяжких телесных повреждений ребенку.

- С ноября 2018 по 3 июля 2019 года Ганиева по месту жительства в городе Сунже систематически наносила потерпевшей удары ремнем и отрезком шланга по голове и туловищу, - говорится в сообщении управления.

И это, как полагает следствие, лишь небольшая часть того, что с ребенком творила ее родная тетя, взявшая девочку на попечение после того, как ее родные мама и папа развелись, и мать ушла жить в другую семью. Укусы, порезы, ожоги, перелом руки, некроз пальцев и мышц - на теле малышки при осмотре врачи не нашли живого места. Ганиева и перед врачами, и позднее на допросе заявляла, что ребенок травмы получал сам - падал в яму, садился в кастрюлю с борщом, а сама Макка - ни при чем. Мол, наказывала, конечно, но лишь ремнем да шлангом.

Сейчас 7-летняя Аиша по-прежнему находится в клинике Леонида Рошаля. Ее состояние остается стабильно тяжелым. Ребенку предстоит ампутация части кисти. Врачи определяются, до какой степени руку можно сохранить. То ли намеренно, то ли просто в силу дремучего невежества Ганиева бинтовала раны ребенка на руках эластичным бинтом. Двое суток кровоток в руках ребенка был не просто нарушен, а фактически остановлен. Начался некроз пальцев и мышц. Одну руку врачи смогли спасти, вовремя удалив тромбы, вторую придется частично отрезать.

Тем временем стало известно, что Ганиева издевалась в семье не только над ребенком, но и над своим мужем-полицейским, которому она также наносила травмы и увечья. Макка также провела несколько месяцев в колонии после поножовщины на дороге. Она пыталась зарезать не уступившего ей дорогу водителя.

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