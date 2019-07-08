«Врачи стараются, но без изменений»: 7-летняя девочка из Ингушетии до сих пор в реанимации

Истерзанная девочка из Ингушетии пока что остается в реанимации московской больницы, передает уполномоченный по правам ребёнка при главе региона Зарема Чахкиева.

Ампутации не избежать? Всё, что известно об истерзанной девочке на 8 июля 00:00 00:00

- Ребёнок стабильно в тяжелом состоянии, на данный момент находится в реанимации. Врачи делают все возможное, чтоб нашей малышке сохранить руку! - сообщает на своем аккаунте в Instagram Чахкиева.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала о состоянии изувеченной семилетней девочки 00:00 00:00

Напомним, на прошлой недели в больницу Назрани поступила семилетная девочка, у которой на теле нашли множественные побои и раны. В ту же ночь ей сделали операцию, благодаря которой ребенку удалось сохранить одну из рук.

На следующий день девочку перевезли в Москву и положили в клинику Рошаля. Там продолжится борьба за вторую руку ребенка.

В причинении тяжкого вреда здоровью пострадавшей обвиняют её тетю, которая к тому же считается опекуншей девочки. Женщину задержали и арестовали. Выяснилось, что ребенок не должен был жить с ней — у нее есть живые родители, которые развелись и живут в новых семьях.

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