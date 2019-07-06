"Била ремнем и газовым шлангом": что садистка из Ингушетии рассказала суду об издевательствах над племянницей

Мака Ганиева в суде вела себя нервно. Закрывала лицо руками, вытирала слезы. Она продолжила отрицать, что издевалась над своей 7-летней племянницей, но кое в чем все же созналась: девочку наказывала, била ремнем и даже газовым шлангом.

- Однако Ганиева заявила, что не знает, откуда на теле ребенка гематомы, укусы и порезы, - рассказали "КП" в Следственном управлении СКР по Ингушетии. - По ее словам, все раны она обрабатывала зеленкой.

Огромный ожог на ягодицах девочки женщина объяснила тем, что ребенок случайно сел в оставленную ей на полу кастрюлю с кипятком. Муж Ганиевой, допрошенный следователями, заявил, что часто замечал у девочки раны на теле и не раз выговаривал за слишком грубое обращение с ребенком жене.

- У нас с ней из-за этого часто бывали конфликты, - сообщил мужчина.

Суд решил, что Ганиева представляет общественную опасность и должна быть изолирована. По решению суда, женщину заключили под стражу на два месяца. ей предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетней. По этой статье ей грозит до 10 лет лишения свободы.

В Ингушетии арестовали садистку, мучившую 7-летнюю племянницу.

Напомним, вчера страну потрясла новость об издевательствах над 7-летней девочкой в Ингушетии. Ребенка доставили в Сунженскую городскую больницу в таком состоянии, что даже бывалые врачи обомлели. На теле малышки не было живого места: гематомы, ожоги, порезы, сломанная в суставе рука. Тетя, приведшая девочку к врачам, объяснила состояние ее тела тем, что она упала в яму. Ребенка в тот же день прооперировали, чтобы восстановить кровоток в одной из рук. А на следующий день малышку перевезли на самолете в клинику Леонида Рошаля в Москве. Сейчас хирурги продолжают бороться за спасение правой руки девочки, которой угрожает ампутация.

Мака Ганиева в суде.

Маку Ганиеву следствие поместило в изолятор. Как полагают следователи, в течение года ребенок жил в ее семье и подвергался систематическим издевательствам. В клинике Рошаля у девочки диагностировали старые переломы ребер и травму позвоночника. Следствие также нашло родных мать и отца девочки. Первая отказалась от ребенка, выйдя замуж. Второй давно ушел из семьи и судьбой ребенка никогда не интересовался.

Ганиева, как оказалось, была ранее судима по той же статье, которую ей сейчас инкриминируют. В ближайшее время следствие проверит ее на вменяемость, а также на употребление наркотиков.

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