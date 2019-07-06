Тетю, избившую 7-летнюю девочку в Ингушетии, проверят на наркотики

Жительница Ингушетии Мака Ганиева, которую следователи подозревают в длительных истязаниях 7-летней племянницы, отправят в психоневрологический и наркологический диспансеры на обследование. По словам детского омбудсмена Ингушетии Заремы Чахкиевой, женщину будут проверять на вменяемость и употребление наркотических препаратов.

- Пока она не признается в содеянном, обвинения отрицает, говорит, что ребенок получил травмы сам, - сообщили "КП" в следствии.

Девочку уже доставили на лечение в Москву в клинику Леонида Рошаля, где врачи постараются сохранить ей правую руку. Ребенок, несмотря на тяжелейшие травмы, нормально перенес авиаперелет.

- Девочка ласковая, общительная, все время тянется к людям, - рассказала Чахкиева.

Следователи уже установили местонахождение матери ребенка и допросили ее. Напомним, она оставила дочку, выйдя второй раз замуж. После этого ребенок попал на попечение к сестре своего отца, ранее судимой за причинение тяжких телесных повреждений жительнице города Сунжа. Как говорят в следствии, семья не имела постоянного места жительства, а поэтому не была закреплена за конкретным органом опеки и надзору не подвергалась. В садик ребенок тоже не ходил, а доступ других родственников к ней был ограничен. Именно поэтому Ганиева смогла долгое время скрывать издевательства от общества.

Напомним, 7-летнюю девочку тетя привела в больницу Сунжи сама. Даже опытные врачи были в ужасе от увиденного. На теле ребенка не было живого места: рваные и резаные раны, ожоги 2 и 3 степени, гангрена правой руки. В Ингушетии ей провели операцию по устранению тромба из руки, но окончательных прогнозов, поможет ли это спасти руку, медики не дают.

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