Садистка, мучившая девочку в Ингушетии, была судима за поножовщину

Вскрылись новые детали криминального прошлого Макки Ганиевой, которую обвиняют в избиении семилетней девочки из Ингушетии. Оказывается, в 2010 году Ганиева получила первый срок.

- Её осудили на три с половиной года тюрьмы. Но из-за применения 73 статьи УК РФ наказание заменили на условный срок. После этого она должна была быть три года на испытательном сроке, - рассказал источник "КП"-Северный Кавказ в правоохранительных органах Ингушетии.

Инцидент случился на дороге в Ингушетии. Совершая обгон на «Газели», Ганиева нарушила ПДД и легонько подрезала «Ниву». Женщина ускорилась, чтобы скрыться с места. Но водитель легковушки решил восстановить справедливость и устроил погоню.

Когда они все-таки остановились, началась неприятная перепалка с криками и бранью. Ганиевой надоело решать вопрос словами, и она взялась за нож, который всадила оппоненту в живот. Экспертиза установила, что пострадавшему был нанесен тяжкий вред здоровью.

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Отчасти помогло женщине избежать тюремного заключения её примирение с потерпевшим и признание вины. Однако Ганиева нигде не отмечалась после оглашения и смягчения приговора. Её отправили в колонию, когда нашли.

Видео допроса садистки из Ингушетии, мучившей 7-летнюю девочку.

Напомним, на прошлой неделе в больницу Назрани привезли семилетнюю девочку со множественными ранениями. В ту же ночь ребенка прооперировали и следующим вечером отвезли в Москву, где ей занялись специалисты клиники Рошаля. Сейчас состояние девочки улучшилось, но не известна судьба одной из рук.

Следственный комитет по Ингушетии под присмотром главы федерального управления ведомства Александра Бастрыкина завел уголовное дело. Главной подозреваемой считается её тетя по отцовской линии Макка Ганиева, которая не имела юридических прав на ребенка. Впоследствии женщину задержали и арестовали. Как утверждает подозреваемая на допросах, раны девочки - вина самой девочки, которая сама прыгнула в кастрюлю со свежим борщом и упала в помойную яму.

Родных детей Ганиевой обследовали медики и не нашли на их теле следов побоев. Но психологи констатировали, что у потомства садистки отставание в умственном развитии.

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