У детей истязавшей семилетнюю девочку женщины нашли отклонения в развитии

СЕГОДНЯ 19:40 2019-07-09T19:41:04+03:00

Детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что шансов на спасение руки не осталось Фото: Социальные сети

С ними уже работают психологи и педагоги

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Специалисты нашли отклонения у детей женщины, истязавшей семилетнюю падчерицу в Ингушетии. По их мнению, двойняшки отстают в развитии. С ними уже работают психологи и педагоги.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе администрации города Сунжа, двойняшек забрали у попавшей под следствие матери и проверили. Следов побоев на их телах не было, однако специалисты реабилитационного центра, куда поместили детей, заметили отставание в развитии.

— Необходимо проведение комплексных лечебно-диагностических мероприятий с последующей реабилитацией. Дети находятся под постоянным присмотром психологов и педагогов, — сообщили в пресс-службе.

Напомним, что мать детей Мака Ганиева арестована по подозрению в причинении тяжких телесных повреждений своей падчерицы. Она систематически издевалась и избивала дочь своего брата. В результате девочка может лишиться руки — остальные последствия побоев, переломы рёбер, травмы позвоночника и ожоги врачи надеются вылечить. О девочке заботятся лучшие специалисты НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Леонида Рошаля.

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ИСТОЧНИК KP.RU