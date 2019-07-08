Избитой девочке из Ингушетии удалят правую кисть

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова сообщила, что семилетней девочке из Ингушетии придётся ампутировать руку. Несмотря на проведённую операцию, кровь так и не вернулась в кисть и ткани медленно отмирают.

Ампутации не избежать? Всё, что известно об истерзанной девочке на 8 июля 00:00 00:00

Ребёнок продолжает находится в реанимации НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля. Состояние девочки тяжёлое, и, несмотря на операцию и терапию, надежды врачей на счастливый исход тают с каждым днём. В ходе проведённой 5 июля операции медики устранили тромбы, но кровоток так и не восстановился. Надежды на сильнодействующие препараты тоже нет — ребёнку такого возраста большинство лекарств противопоказаны.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала о состоянии изувеченной семилетней девочки 00:00 00:00

— Борьба идёт за сантиметры, миллиметры живой ткани. К несчастью, положительные прогнозы, которые были первоначально, не оправдываются. Несмотря на работу врачей, кровь так и не пошла по сосудам. Врачам остаётся бороться за левую руку, — сказала Анна Кузнецова на Всероссийском совещании уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ.

При этом в пресс-службе самой клиники Рошаля сообщили, что окончательное решение, всё же, будет принято позже. Пока исследования и консилиумы врачей продолжаются.

Напомним, 4 июля ребёнка привела в больницу родная тётя Мака Ганиева. На ребёнке не было живого места — всё тело покрывали раны, ссадины и синяки. Следователи предполагают, что это последствия систематического избиения дома. Под подозрение попала сама Ганиева — на время следствия её заключили под стражу.

Интересно, что муж подозреваемой оказался полицейским. На допросе он сообщил, что множество раз ссорился с женой из-за следов на теле ребёнка, однако не знал всей правды.

Мать девочки сообщила, что после развода ребёнка у неё забрала семья отца. Такова дань традициям — на Кавказе дети должны оставаться с папой. Сам же отец совершенно не интересовался судьбой дочери — отдав ребёнка своей сестре он жил свободной жизнью и постоянно ездил на заработки в соседние регионы.

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