«Рука отмирает от предплечья до кисти»: врачи рассказали о состоянии избитой ингушской девочки

Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля сообщили о состоянии избитой семилетней девочки из Ингушетии. Левую руку удалось реанимировать и спасти от гангрены. Ситуация с правой гораздо хуже — кровоток в руке: предплечье и особенно кисти полностью нарушен, присутствует некроз — иными словами, ткани медленно отмирают.

"Врачи были в шоке" тётя довела девочку до полусмерти.

— На данный момент окончательного решения по дальнейшим действиям принято не было. Состояние всё ещё тяжёлое, но стабильное. Однако кровоток в кисти полностью нарушен и, несмотря на усилия врачей, шансов на его восстановление уже нет. Как нет чёткой границы уровня необратимых изменений на плече и предплечье, что важно для определения уровня резекции — сообщили в пресс-службе клиники.

Иными словами, вопрос об ампутации сейчас уже не стоит — медики лишь пытаются спасти другие части руки.

Больше всего медиков беспокоит состояние правой кисти и предплечья девочки. Фото: кадры видео

Напомним, что по последней информации, жертвой домашнего насилия стал и сам супруг подозреваемой в избиении ребёнка тёти. Будучи полицейским, он познакомился с будущей женой в изоляторе и влюбился. По словам одного из коллег, не будь мужчина «бесхребетным», он не позволил бы жене так обращаться с собой и падчерицей.

Тем временем попавшая под подозрение Мака Ганиева вновь в изоляторе — суд арестовал её на время следствия. Женщина уже частично созналась в содеянном, внезапно вспомнив, что била девочку ремнём и газовым шлангом. Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в следственном управлении СКР Ингушетии, ей грозит до 12 лет колонии.

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Женщина из Ингушетии, измывавшаяся над семилетней девочкой, издевалась и над своим мужем

Бывший сотрудник администрации Сунжи, который попросил не называть его имени, рассказал некоторые детали прошлой жизни семьи Ганиевых, куда попала истерзанная девочка (подробности).

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