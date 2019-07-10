Женщина из Ингушетии, измывавшаяся над семилетней девочкой, издевалась и над своим мужем

Бывший сотрудник администрации Сунжи, который попросил не называть его имени, рассказал некоторые детали прошлой жизни семьи Ганиевых, куда попала истерзанная девочка. Мужчина дал интервью «Московскому комсомольцу».

Так, экс-работник администрации сказал, что замечал у женщины наклонности к насилию. Её муж несколько раз ложился в больницу с травмами головы, которые она наносила ножом «аккуратненько».

Стало известно, что Ганиева много выпивала. Знакомство с нынешним супругом состоялось девять лет назад, когда та попала в изолятор, в котором работал мужчина. Полицейский влюбился и охранял женщину в СИЗО.

Собеседник издания также рассказал о самом супруге.

- Он много лет полицейским работает в РУВД. Я не думаю, что он мог над девочкой издеваться. Он сам мягкий человек, бесхребетный просто. Но не злодей. Если бы мужиком был, не допустил бы такого.

Информатор из администрации города рассказал, что биологическая мать потенциально могла навещать ребенка. Отец же оставил дочь у тети потому, что уехал заграницу.

Напомним, за здоровье семилетней девочки из Ингушетии борются ещё с четверга прошлой недели. В ночь на пятницу местные хирурги прооперировали ребенка. Лечение продолжили в Москве в клинике Рошаля.

В это время выяснилось, что ребенок жил с тетей-опекуншей, которая над ней зверски издевалась. Женщину задержали и арестовали, она считается первой подозреваемой по этому делу. Родных детей Ганиевой тоже обследовали врачи и не нашли на их телах ни одного повреждения. Позже стало известно, что дети отстают в умственном развитии.

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