Истерзанную девочку из Ингушетии готовят к ампутации правой руки
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил, что консилиум врачей решили ампутировать часть правой руки истерзанной 7-летней Аиши из Ингушетии. Но локтевой сустав при этом хирурги постараются сохранить.
- Наступил очередной этап в лечении. Сегодня можем сказать, что она подготовлена к операции, - сказал Рошаль.
Первый этап обещают провести уже на этой неделе. Если все пройдет удачно, эта операция станет последней. Левую руку врачи спасли. Риска ампутации нет. Ожоги на ягодицах тоже зажили.
В Ингушетии ребёнка до полусмерти забила родная тётя.Даже опытные врачи были в шоке, когда увидели 7-летнюю Айшат. На малышке не было живого места - лишь раны, синяки, порезы, гангрена. Как оказалась, над девочкой издевалась родная тётя!
Маленькая, напомним, попала к столичным медикам едва живой. Год тетка без прав на опеку измывалась над девочкой. Правда вскрылась после госпитализации Аиши в Ингушетии, когда даже опытные врачи онемели от увиденного. Все тело - одна страшная рана, нет живого места даже на голове.
Следователи пошли разбираться в семье и выяснили, что воспитывала малышку чудовище, а не женщина, запугавшая насилием даже своего мужа. Сейчас она решением суда сидит под арестом и обвиняется в причинении племяннице тяжкого вреда здоровью.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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