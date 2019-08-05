2019-08-05T20:44:01+03:00
Происшествия

Истерзанную девочку из Ингушетии готовят к ампутации правой руки

Врачи рассказали о состоянии левой руки и ожогах на ягодицах
Евгения СОКОРЕВА
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Анна Кузнецова и Леонид Рошаль проведывают Аишу. Фото: пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка при президенте РФАнна Кузнецова и Леонид Рошаль проведывают Аишу. Фото: пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка при президенте РФ
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Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил, что консилиум врачей решили ампутировать часть правой руки истерзанной 7-летней Аиши из Ингушетии. Но локтевой сустав при этом хирурги постараются сохранить.

- Наступил очередной этап в лечении. Сегодня можем сказать, что она подготовлена к операции, - сказал Рошаль.

Первый этап обещают провести уже на этой неделе. Если все пройдет удачно, эта операция станет последней. Левую руку врачи спасли. Риска ампутации нет. Ожоги на ягодицах тоже зажили.

В Ингушетии ребёнка до полусмерти забила родная тётя.Даже опытные врачи были в шоке, когда увидели 7-летнюю Айшат. На малышке не было живого места - лишь раны, синяки, порезы, гангрена. Как оказалась, над девочкой издевалась родная тётя!

Маленькая, напомним, попала к столичным медикам едва живой. Год тетка без прав на опеку измывалась над девочкой. Правда вскрылась после госпитализации Аиши в Ингушетии, когда даже опытные врачи онемели от увиденного. Все тело - одна страшная рана, нет живого места даже на голове.

Следователи пошли разбираться в семье и выяснили, что воспитывала малышку чудовище, а не женщина, запугавшая насилием даже своего мужа. Сейчас она решением суда сидит под арестом и обвиняется в причинении племяннице тяжкого вреда здоровью.

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Мака Ганиева в суде вела себя нервно. Закрывала лицо руками, вытирала слезы. Она продолжила отрицать, что издевалась над своей 7-летней племянницей, но кое в чем все же созналась: девочку наказывала, била ремнем и даже газовым шлангом (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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