Истерзанную девочку из Ингушетии готовят к ампутации правой руки

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил, что консилиум врачей решили ампутировать часть правой руки истерзанной 7-летней Аиши из Ингушетии. Но локтевой сустав при этом хирурги постараются сохранить.

- Наступил очередной этап в лечении. Сегодня можем сказать, что она подготовлена к операции, - сказал Рошаль.

Первый этап обещают провести уже на этой неделе. Если все пройдет удачно, эта операция станет последней. Левую руку врачи спасли. Риска ампутации нет. Ожоги на ягодицах тоже зажили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/718695" frameborder="0"></iframe> В Ингушетии ребёнка до полусмерти забила родная тётя.Даже опытные врачи были в шоке, когда увидели 7-летнюю Айшат. На малышке не было живого места - лишь раны, синяки, порезы, гангрена. Как оказалась, над девочкой издевалась родная тётя!

Маленькая, напомним, попала к столичным медикам едва живой. Год тетка без прав на опеку измывалась над девочкой. Правда вскрылась после госпитализации Аиши в Ингушетии, когда даже опытные врачи онемели от увиденного. Все тело - одна страшная рана, нет живого места даже на голове.

Следователи пошли разбираться в семье и выяснили, что воспитывала малышку чудовище, а не женщина, запугавшая насилием даже своего мужа. Сейчас она решением суда сидит под арестом и обвиняется в причинении племяннице тяжкого вреда здоровью.

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