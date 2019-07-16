Тетю семилетней девочки из Ингушетии оставили под стражей
Верховный суд Ингушетии решил оставить под арестом обвиняемую в избиении своей семилетней племянницы, над которой она взяла неофициальное опекунство. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Напомним, с 4 июля врачи борются за здоровье семилетней девочки из Ингушетии. Уже 5 июля её перевезли в Москву, чтобы продолжить реабилитацию. Вскоре стало известно, что у девочки проблемы с одной из рук. Недавно врачи сообщили, что её придется ампутировать.
Сразу после того, как общественность узнала об инциденте, против тети-опекунши возбудили уголовное дело. За процессом следят из Москвы, в Ингушетию направлены специалисты из федерального управления. Женщина до сих пор не признает своей вины.
Позже выяснились криминальные пятна в жизни подозреваемой. Ранее она оказалась судима за поножовщину. Впоследствии женщина била своего супруга ножом. С ним она познакомилась, будучи в КПЗ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Рука отмирает от предплечья до кисти»: врачи рассказали о состоянии избитой ингушской девочки
Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошалясообщили о состоянии избитой семилетней девочки из Ингушетии. Левую руку удалось реанимировать и спасти от гангрены. Ситуация с правой гораздо хуже — кровоток в руке: предплечье и особенно кисти полностью нарушен, присутствует некроз — иными словами, ткани медленно отмирают (подробности).
ЕЩЁ ПО ТЕМЕ
Садистке из Ингушетии предъявили обвинения в мучении 7-летней племянницы
Следственное управление СКР по Ингушетии предъявило официальные обвинения 35-летней жительнице города Сунжа Макке Ганиевой в причинении тяжких телесных повреждений ребенку (подробности).
КСТАТИ
Женщина из Ингушетии, измывавшаяся над семилетней девочкой, издевалась и над своим мужем
Бывший сотрудник администрации Сунжи, который попросил не называть его имени, рассказал некоторые детали прошлой жизни семьи Ганиевых, куда попала истерзанная девочка (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Избитая тётей-садисткой девочка из Ингушетии»