Тетю семилетней девочки из Ингушетии оставили под стражей

Верховный суд Ингушетии решил оставить под арестом обвиняемую в избиении своей семилетней племянницы, над которой она взяла неофициальное опекунство. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, с 4 июля врачи борются за здоровье семилетней девочки из Ингушетии. Уже 5 июля её перевезли в Москву, чтобы продолжить реабилитацию. Вскоре стало известно, что у девочки проблемы с одной из рук. Недавно врачи сообщили, что её придется ампутировать.

Сразу после того, как общественность узнала об инциденте, против тети-опекунши возбудили уголовное дело. За процессом следят из Москвы, в Ингушетию направлены специалисты из федерального управления. Женщина до сих пор не признает своей вины.

Позже выяснились криминальные пятна в жизни подозреваемой. Ранее она оказалась судима за поножовщину. Впоследствии женщина била своего супруга ножом. С ним она познакомилась, будучи в КПЗ.

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