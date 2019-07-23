«Изменения тканей обратимы»: врачи медлят с ампутацией руки истерзанной ингушской девочки

Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля медлят с ампутацией руки ингушской девочки, ставшей жертвой домашнего насилия. Дело в том, что часть повреждённых тканей имеет потенциал обратимых изменений — иначе говоря, их ещё можно спасти. Поэтому оперировать девочку будут позже, лишь когда станет ясно, что оставшиеся ткани полностью мертвы.

— Общее состояние девочки стабильно. Ещё есть время, чтобы дать возможность наиболее полноценно проявиться изменениям в тканях правой руки, имеющих потенциал обратимых изменений. После этого, в более поздний период, будет приниматься решение об уровне ампутации, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе клиники Рошаля.

Другие новости не слишком радостные. Спасённая левая рука ребёнка ещё долго не сможет нормально двигаться. Всему виной перевязка руки эластичным бинтом. Тётка малышки Мака Ганиева, после избиения падчерицы, решила немного подлатать свою жертву. И плотно перетянула руку злосчастным бинтом. Позже оказалось, что именно эта ошибка стала роковой для маленьких ручек — к кистям почти не поступала кровь и ткани стали медленно отмирать.

Больше всего медиков беспокоит состояние правой кисти и предплечья девочки. Фото: кадры видео

— Произошло повреждение нервов, в результате чего у девочки отсутствуют движения в левой руке и снижена чувствительность. Полноценное восстановление всех функций левой руки может занять очень длительное время, — говорится в сообщении.

Кроме того, медики нашли ещё одно повреждение у ребёнка. Но на этот раз — врождённое. Это врожденный вывих левого тазобедренного сустава. Заняться им медики собираются только после полной стабилизации состояния девочки.

— Несмотря на все печальные новости, заметна положительная динамика. Интенсивная терапия даёт свои плоды. Ожоги ягодиц медленно заживают, как и другие раны. Аппетит у пациентки хороший. Рвоты нет. Постепенно, девочку стали ставить на ножки, чтобы она начинала ходить, — резюмировали в пресс-службе.

Напомним, что мучительница малышки заключена под арест. Следствие уже предъявило обвинения Маке Ганиевой — её подозревают в причинении тяжких телесных повреждений падчерице. Кроме того, в процессе следствия стало известно, что и своего мужа Ганиева поколачивала и даже резала ножом. Воспротивиться мужчина не решался, даром что работает в полиции. Точно так же он «пытался» вступиться за маленькую жертву домашнего насилия — поднимал скандал, но остановить жену не решался. Коллеги считают, что если бы он не был «таким бесхребетным», трагедии с малышкой удалось бы избежать.

Тем временем, в Ингушетии решают вопрос с будущим пострадавшей и двух детей Ганиевой. Вопрос об опеке стоит очень остро — ведь мать и отец девочки не слишком-то стремились принимать участие в её жизни, а по закону, пострадавшую, после лечения должны передать именно им. Открытым остаётся и вопрос будущего детей самой Ганиевой — у них нашли отставания в развитии. Окончательное решение по этому вопросу будет принято 24 июля.

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