«Телефон разрывается от предложений»: сотни россиян хотят удочерить истерзанную ингушскую девочку

Сотни россиян обратились к детскому омбудсмену Анне Кузнецовой с предложением удочерить истерзанную ингушскую девочку, ставшую жертвой насилия в семье тётки. Растроганные люди хотят защитить и окружить лаской исстрадавшегося ребёнка.

— Сейчас малышка в надежных руках. Теперь главное – дать возможность докторам спокойно ей помочь. Сейчас у девочки есть все: правильное лечение, внимательные и добрые люди рядом. У нас разрывается телефон от предложений взять ребенка в семью, — процитировали слова Кузнецовой в пресс-службе уполномоченного по правам ребёнка.

Подобные предложения звучат и в социальных сетях. Огромное количество звонков поступает и детскому омбудсмену Ингушетии Зареме Чахкиевой — местные жители хотят приютить девочку. Многие считают ситуацию, в которую попала несчастная, позором своего народа и готовы делом доказать, что в республике способны с бесконечной любовью и заботой относиться к детям.

Состояние девочки полностью стабилизировалось. При этом ампутация части руки неизбежна — врачи констатировали некроз тканей. Медики выжидают, чтобы принять окончательное решение — что именно будет удалено.

Больше всего медиков беспокоит состояние правой кисти и предплечья девочки. Фото: кадры видео

Помимо омбудсмена, которая часто посещает больную и привозит ребёнку сладости и любимое мороженое, семилетнюю пациентку посетил врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Политик пообещал позаботиться о будущем ребёнка.

Махмуд-Али Калиматов о том, что будет с девочкой после выписки из больницы 00:00 00:00

— Это исключительный случай на моей памяти, но могу заверить — мы сделаем все, чтобы этот ребенок в дальнейшем жил там, где его будут любить и будут заботиться о нем. А правоохранительные органы предпримут все меры, чтобы виновные были наказаны. Я как временно исполняющий обязанности главы республики и постпредство в Москве будем уделять постоянное внимание ребенку. Сейчас она может полагаться только на нас и на врачей, — цитирует Калиматова пресс-служба главы Ингушетии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/720305" frameborder="0"></iframe> ВРИО Республики Ингушетия посетил в больнице семилетнюю Аишу Ажигову.

Тётка девочки Мака Ганиева находится под арестом — ей предъявлены официальные обвинения в истязаниях ребёнка. Следователям удалось выяснить, что женщина уже была судима по той же статье — причинение тяжких телесных повреждений. Оказалось, что она напала с ножом на человека, который подрезал её на трассе.

Ответственность может понести и муж женщины — участковый полицейский. Он видел шрамы и синяки, постоянно появлявшиеся на теле ребёнка, но остановить супругу не смог. По словам коллег, «бесхребетный» мужчина сам точно так же был жертвой домашнего насилия.

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