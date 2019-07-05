«Отдайте ее мне»: ингуши массово предлагают удочерить истерзанную девочку

В соцсетях Ингушетии творится сумасшествие — видео с семилетней девочкой, истерзанной родной тётей, никого не оставило равнодушным. Сотни пользователей умоляют отдать им Айшат (имя изменено, — ред), обещая заботиться о несчастной, как о собственном ребёнке.

Особенно пользователей покорило видео, на кадрах которого девочка обнимает спасителей-врачей, которые смогли вернуть жизнь в её уже похолодевшую руку. Почувствовав внимание и заботу девочка расцвела, От переизбытка чувств она забыла о боли и ранах, встала на кровати и начала по очереди обнимать окруживших её людей.

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Десятки ингушей: мужчин и женщин под видео умоляют отдать Айшат в их семьи. Одни обещают заботиться, любить и оберегать. Другие прибавляют к этому списку клятву расправиться попавшей под следствие тёткой девочки.

— Я так хочу ее обнять, прижать к себе! Такая светлая, добрая она...Я бы удочерила эту девочку, — пишет неравнодушная женщина.

— Ангелочек маленький, — пишет другая женщина, щедро сдабривая текст эмодзи-сердечками. — Она такая счастливая там, так радуется, что вокруг все улыбаются и хорошо к ней относятся. Для неё это кажется что-то совершенно новое, неизведанное. Как мать могла оставить свою дочь? Как? Какие обстоятельства могут заставить мать бросить своего малыша? Отобрали? Борись, землю грызи, судись, но не оставляй своего малыша. Нет оправдания ей. Лично я не нахожу. Я готова стать для неё такой матерью и любить её до конца.

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— Ребенок столько зла перенес, но ни смотря на все это, остался ласковым и открытым. Как обнимает она его, целует их! Столько любви в ней, как можно было такое с ней вытворять?! Отдайте её мне, я буду любить и заботиться, как о своей, о кровной! — обещает ещё один пользователь.

На теле девочки буквально нет живого места. Фото: кадр видео

— Какая сильная духом девочка! Дай Аллах тебе скорейшего выздоровления! Я бы удочерил тебя, солнышко! — присоединяется ещё один мужчина.

— Ей ласки не хватало, я даю слово перед Аллахом, если мне они отдадут её, я буду её беречь как своих, — вступает третья пользовательница.

— Я бы тоже взял эту девочку. И, клянусь Аллахом, нашёл бы её тётку и мать и воздал бы по заслугам. Где они сейчас? Надеюсь что их там пытают! — пылко обещает ещё один ингуш.

— Человек — это самый страшный зверь, — делится ещё одна женщина. — Сердце сжимается! Сижу и плачу! Я бы ее удочерила!

Таких комментариев в соцсетях — сотни, если не тысячи. Многие считают, что ужасная история бросила тень на весь ингушский народ. И каждый готов на своём примере показать, что люди на Кавказе — вовсе не звери. И любить маленькую, исстрадавшуюся Айшат больше собственной жизни.

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