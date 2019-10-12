"Я верну свою кровинку": мать избитой ингушской девочки объявила сбор средств, чтобы приехать к Аише

Почти месяц прошел с долгожданной встречи истерзанной ингушской девочки Аиши и ее матери Лидии Ажиговой. После этого дочь постоянно общалась с мамой по телефону и открыто говорила, что тоскует. Теперь Лидия намерена приехать к Аише, но не хватает средств. Корреспондент «КП — Северный Кавказ» поговорил с женщиной и узнал, чем она жила после встречи с Аишей и намерена ли забрать ее.

Мама Аиши Лидия Ажигова рассказывает о том, как живет после встречи с дочкой 00:00 00:00

Первые объятия оказались не самыми крепкими. Но потом девочку было сложно оторвать от матери. Фото: соцсети Анны Кузнецовой

ТАЙНЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ

- Вот Зарема Чахиева (прим.ред.: уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии) пишет, что у меня нет материнских чувств. Как это нет? - говорит Лидия. – Я родила Аишу, я ее воспитывала. Когда я переболела с ней, тогда ее забрали.

Женщина помнит, какой у нее украли ребенка – без синяков, укусов и порезов. Когда же ей прислали видеоролик с изувеченным телом Аиши, она была в шоке.

- У меня было полное затемнение, я ситуацию вообще не поняла. Позже я пошла в больницу. Как я могла не пойти? Меня к девочке не подпустили врачи. Говорили, что Аиша в тяжелом состоянии, к ней нельзя.

Такой Аиша впервые поступила в больницу. Фото: стоп-кадр

На следующий день после операции в Ингушетии девочку увезли в Москву на дальнейшее лечение. Тогда ребенка и мать разделали не только родственники, но и расстояние. Из-за того, что денег на поездку не было, Лидия не выходила из дома.

Однако потом у загнанной в угол женщины появились адвокаты. Откуда они взялись – не говорит. Только украдкой замечает, что это женщины из Ингушетии. Когда вся республика была против нее, те ее поддержали.

- Адвокаты помогли мне организовать поездку в Москву к Аише. Я не знаю, как они это сделали, но в один момент они сказали: «Нам надо завтра ехать в Москву, готовься». Так обрадовалась – и поехала.

Встреча прошла очень хорошо. Фото: соцсети Анны Кузнецовой

НАКОНЕЦ-ТО ВСТРЕЧА

Встречу с Аишей освещала уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова. Она согласовала встречу Лидии с ребенком и помогла переночевать одну ночь в столице.

- Когда я увидела ребенка в живую, мне было больно, - вспоминает мать девочки. – Мне тогда стало очень плохо. Давление поднялось.

Свое дурное самочувствие Лидия не показала: обнимала ребенка, общалась с ним. И когда приехала домой – не перестала связываться с девочкой по телефону.

Встреча мамы истерзанной ингушской девочки Аиши с дочкой.

- Она мне сегодня звонила, например, - говорит Лидия. - Она звонит и говорит, что хочет меня видеть хотя бы по телефону. Соскучилась. "Когда ты приедешь? Когда ты приедешь?"

Свой старый, более современный, телефон женщина нечаянно сломала еще до встречи. Поэтому связываться с девочкой по видеосвязи, чтобы Аиша увидела маму хотя бы так, не удается. Лидия решила заняться вопросом основательно – она намерена снова поехать к дочке, чтобы та не тосковала.

Для этого женщина объявляет о сборе средств, на которые она купит билет в Москву. Лидия уверена, что ей помогут неравнодушные люди, которые поймут ее историю правильно.

Банковские реквизиты женщины «Комсомольская правда» публикует в конце заметки.

Ранее сообщалось, что Лидию в республике гнобили. Но сама женщина об этом не говоритФото: СОЦСЕТИ

"ВЫ БЫ ХОТЕЛИ ВЕРНУТЬ ДЕВОЧКУ К СЕБЕ?"

- Конечно, я хочу вернуть девочку. Она у меня единственную девочку. Я никому не отдам своего ребенка и не оставлю его, - отвечает Лидия корреспонденту «КП – Северный Кавказ».

Сейчас у женщины в семье трое мужчин: муж и два сына, родные братья Аиши. Они живут на съемной квартире, никто из родителей не работает. Муж раньше «шабашил», но теперь не всегда получается. Лидии платят пособия по инвалидности. В общем, их финансовое состояние не самое хорошее.

- Я снимаю квартиру и боюсь, что Аишу из-за этого не отдадут, - говорит мама. – Но я же раньше, когда была одна, как-то воспитала детей.

Задолго до всей истории с избиением девочки Лидия жила в вагоне. Помогали только мама и бабушка женщины – все родственники по отцовской линии их бросили. Матери приходилось справляться со всеми трудностями: и деньги зарабатывать, и детей растить.

За все годы Лидия никогда не била своих мальчиков и девочку. Но на вопрос о том, почему Аиша всегда улыбается, даже когда ей больно, Лидия пеняет на особое воспитание. Ей удалось привить детям позитивное восприятие негатива.

- Как бы больно им не было, они всегда смеются. У меня недавно сын упал, коленками больно ударился. А он не плачет, а смеется. Так же и с Аишей, - говорит Лидия.

Фраза Аиши "хочу мороженое" после операции стала культовой. Фото: соцсети Анны Кузнецовой

Перелом настал, когда вагончик, в котором жила семья еще без кормильца, сгорел. Тогда на хрупкие плечи женщины упали новые проблемы, хотя от прежних она еще не успела отойти.

- Но сейчас меня не интересует ни жилье, ни финансы. Меня интересует ее здоровье. Чтобы у нее все было нормально. Ради нее я готова на все.

СБОР СРЕДСТВ

Номер карты - 2202 2005 1508 8878 (Лидия Вахаевна А.). В описании сообщите, что это – на поездку в Москву. Аиша хочет видеть свою маму рядом.

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