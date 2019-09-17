2019-09-17T12:50:01+03:00
Общество

Избитая ингушская девочка скучает по родной маме

Анна Кузнецова полагает, что для встречи с ребенком у женщины нет препятствий
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: anna_jurevnaФото: anna_jurevna
Изменить размер текста:

Аиша перестала интересоваться только машинками и скучает по маме. Новости о состоянии девочки, жестоко избитой в Ингушетии тетей-садисткой, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова. По ее словам, с ребенком все хорошо, насколько хорошо может быть после ампутации части правой руки и пережитого в семье незаконной опекунши Маки Ганиевой.

Но 7-летняя Аиша бодра, весела, бегает и играет в куклы.

Хотя о выписке говорить по-прежнему рано, уточнила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова. Ребенок проходит сеансы баротерапии. И куда она отправится после выхода из Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии, пока все еще остается под вопросом. Временную опеку оформила детский омбудсмен по Ингушетии Зарема Чакхиева. Но, по словам Кузнецовой, ребенок тоскует по родной маме. Она уточнила, что, держит связь со следователями, и никаких официальных обвинений женщине не предъявлено, «она не является ни подозреваемой, ни обвиняемой».

Значит для встречи ребенка и мамы нет никаких препятствий.

Напомним, Аиша сейчас находится под опекой уполномоченной по правам ребенка Заремы Чахкиевой. Ребенок недавно пережил ампутацию руки и идет на поправку. Омбудсмен сомневается в искренних чувствах матери. А тетя, тем временем, находится под стражей, недавно ей был продлен срок ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Избитая тётей-садисткой девочка из Ингушетии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Муж на час, таксист и репетитор: кто такой самозанятый гражданин
С 1 января 2019 года в четырех регионах РФ (Москва, Московская, Калужская области и Татарстан) был запущен пилотный проект по введению нового налогового режима — налога на профессиональный доход.
Новости 24
Императорская резиденция и многоэтажные хоромы: самые роскошные квартиры, продающиеся на Северном Кавказе
Видео: "Синтоловый качок" вырубил кавказского борца на детской площадке
Хабиб Нурмагомедов и глава UFC подарили Порье по $100 тысяч
Лисиц в парке Пятигорска сняли на видео
«Благословенный Кавказ» посетили 8 тысяч человек
Ставрополец напал на вызванного полицейского
Ставропольчанка заработала баллы для параолимпийских игр в Токио
«Опоздать варианта не было»: Тимати срочно прилетел на открытие бутика дочери Кадырова
Двухметровые бюветницы установили в фонтане Железноводска
На Ставрополье больше сотни оленей выпустили на свободу
Ставрополец собрал телефон и гарнитуру в комплект двумя грабежами
Тимура Родригеза оскорбили в КЧР из-за роста
Истерзанная ингушская девочка скучает по родной маме
Спонсора боевиков задержали в Кабардино-Балкарии
Появились подробности и видео массового побоища футбольных команд в Дагестане
На Ставрополье орудовали похитители автономеров, требовавшие выкуп
"Ушла в школу и не вернулась": пропала 13-летняя девочка в Дагестане
Грозовые дожди придут на Ставрополье во вторник
Федор Лашков представляет фотовыставку о природе Ставропольского края