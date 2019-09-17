Избитая ингушская девочка скучает по родной маме

Аиша перестала интересоваться только машинками и скучает по маме. Новости о состоянии девочки, жестоко избитой в Ингушетии тетей-садисткой, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова. По ее словам, с ребенком все хорошо, насколько хорошо может быть после ампутации части правой руки и пережитого в семье незаконной опекунши Маки Ганиевой.

Но 7-летняя Аиша бодра, весела, бегает и играет в куклы.

Хотя о выписке говорить по-прежнему рано, уточнила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова. Ребенок проходит сеансы баротерапии. И куда она отправится после выхода из Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии, пока все еще остается под вопросом. Временную опеку оформила детский омбудсмен по Ингушетии Зарема Чакхиева. Но, по словам Кузнецовой, ребенок тоскует по родной маме. Она уточнила, что, держит связь со следователями, и никаких официальных обвинений женщине не предъявлено, «она не является ни подозреваемой, ни обвиняемой».

Значит для встречи ребенка и мамы нет никаких препятствий.

Напомним, Аиша сейчас находится под опекой уполномоченной по правам ребенка Заремы Чахкиевой. Ребенок недавно пережил ампутацию руки и идет на поправку. Омбудсмен сомневается в искренних чувствах матери. А тетя, тем временем, находится под стражей, недавно ей был продлен срок ареста.