Тётя, пытавшая шестилетнюю Аишу Ажигову, предстала перед судом в Ингушетии

Макка Ганиева, пытавшая семилетнюю ингушскую девочку Аишу Ажигову, предстала перед судом. Следственный комитет попросил продлить её арест ещё на два месяца для завершения расследования.

— Суд согласился с доводами следователя и продлил арест подозреваемой по делу о намеренном нанесении тяжких телесных повреждений ребёнку, — сообщили «КП - Северный Кавказ» источники в правоохранительных органах региона.

4 июля Ганиева привела полуживую племянницу в больницу Назрани. На теле девочки не было живого места от побоев, укусов и ожогов. Сначала тётка врала, что ребёнок сам получил страшные травмы. После возбуждения уголовного дела и множества допросов, женщина всё-таки призналась, что избивала девочку ремнём и газовым шлангом. Но откуда появились следы укусов и глубокие ожоги пояснить так и не смогла. Этим вопросом сейчас и занимается следствие.

Аише пришлось ампутировать правую руку почти по локоть. Фото: кадр видео

Несчастного ребёнка через день отправили в НИИ детской хирургии и травматологии имени Рошаля. Здесь у Аиши диагностировали ещё перелом руки и некроз тканей. Несмотря на помощь лучших врачей в стране, часть правой руки всё-таки пришлось ампутировать. Счастьем было то, что медикам удалось сохранить локтевой сустав. Сейчас девочка всё ещё находится на восстановительном курсе. Её состояние постепенно улучшается. После окончания лечения Аише Ажиговой установят бионический протез.

Истерзанной девочке из Ингушетии ампутировали руку 00:00 00:00

КАК АИША ПОПАЛА В РУКИ МУЧТЕЛЬНИЦЫ?

Родители семилетней девочки в разводе. Отец никогда не относился к дочери с особым теплом, поэтому Аиша осталась с матерью. Женщина снова вышла замуж, но материальное положение семьи было бедственным — она даже попала в список малообеспеченных и неблагополучных.

Спустя некоторое время отец всё же решил вернуть ребёнка в свою семью. Девочку забрала Мака Ганиева и её супруг — сам мужчина не желал тратить время на Аишу. При чём никакого оформления опеки не было. Родственники просто пришли и отобрали ребёнка.

Мать смирилась с потерей. Следствие считает, что женщина не проявила особенной заботы о малышке, ведь она даже не попыталась обратиться в правоохранительные органы. Что ещё хуже — тётка оказалась склонной к насилию. У неё даже была судимость — на дороге женщина с ножом напала на человека, сделавшего ей малозначительное замечание. Тогда её тоже судили за нанесение тяжких телесных повреждений.

Мака ГаниеваФото: СОЦСЕТИ

В изоляторе Макка и познакомилась с будущим мужем-полицейским. Мужчина знал о её склонности к насилию, но из-за мягкости характера не мог остановить супругу. Коллеги даже говорят, что он сам, порой, попадал под тяжёлую руку жены. Поэтому, когда Ганиева избивала ребёнка, мужчина протестовал...но всё заканчивалось лишь разговором на повышенных тонах.

«Заботу» об истерзанной девочке женщина начала проявлять лишь когда поняла, что Аиша может умереть от побоев. Но и это оказалось к худшему — Ганиева перетянула изрезанные руки жгутом, да так туго, что почти полностью перекрыла кровоток. Это и стало главной причиной ампутации.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Появилось фото и видео истерзанной ингушской девочки после ампутации руки

Уполномоченная по права ребенка при президенте России Анна Кузнецова рассказала, как чувствует себя семилетняя девочка из Ингушетии после ампутации руки. Сообщение опубликовано на сайте омбудсмена (подробности).

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