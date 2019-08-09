Появилось фото и видео истерзанной ингушской девочки после ампутации руки
Уполномоченная по права ребенка при президенте России Анна Кузнецова рассказала, как чувствует себя семилетняя девочка из Ингушетии после ампутации руки. Сообщение опубликовано на сайте омбудсмена.
- Это небо и земля, какой я впервые ее увидела в реанимации и какая она сейчас. Девочка весёлая, активная, не заметно никакой тревоги, мы с ней долго играли, - сообщила Кузнецова.
Ей нравятся машинки, а не куклы
Кроме этого, она поделилась необычным открытием. Оказалась, что девочка не любит куклы и предпочитает им машинки.
- Единственное, что меня удивило – это ее интерес к машинкам. Я принесла ей куклу, но она осталась к ней равнодушна, все ее внимание занимали машинки, мы устраивали соревнования.
Кузнецова также обсудила с Леонидом Рошалем, как дальше будут лечить девочку. Она рассказала, что сейчас решается ее дальнейшая судьба. На это время официальную опеку на себя оформила омбудсмен из Ингушетии Зарема Чахкиева.
- Мы сейчас ищем того, кто бы в дальнейшем взял заботы о малышке, но до окончания следственных действий эти решения быть приняты не могут. Сейчас девочка окружена заботой, любовью, вниманием, и очень хочется, чтобы так было всегда.
Кузнецова говорит, что девочке лучше
Напомним, в начале июля в ингушскую больницу попала семилетняя девочка с множественными травмами — ожогами, ссадинами и укусами. В ту же ночь ребенку сделали операцию, чтобы спасти руку, и отправили в Москву для дальнейшего лечения.
Врачи долго боролись с недугом малышки, но потом заключили, что операции не избежать. Правда, сама ампутация прошла успешно.
Сразу после того, как о девочке стало известно широкому кругу лиц, Следственный комитет возбудил уголовное дело. Его главным фигурантом стала тетя девочки. Сотрудники МВД задержали женщину, а позже заключили ее под стражу.
Следователи выяснили, что женщину уже судили за конфликт на дороге. Кроме этого, она регулярно избивала своего мужа, с которым, между тем, познакомилась в колонии. Однако, как сообщают в Следственном комитете, родных детей женщина не била.
Ингушская девочка после операции ест чипсы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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