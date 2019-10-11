«Приезжай, я не могу без тебя»: искалеченная ингушская девочка мечтает о встрече с матерью
Мать избитой ингушской девочки Лидия Ажигова после встречи с дочкой иногда созванивается с ней по телефону. Об этом она рассказала журналистам "КП - Северный Кавказ" в личном диалоге.
- Она мне сегодня звонила, например, - говорит Лидия. - Она звонит и говорит, что хочет меня видеть хотя бы по телефону. Соскучилась. "Когда ты приедешь? Когда ты приедешь?"
Связаться с ребенком по видеозаписи у Лидии нет возможности. Ее старый телефон сломался, а нынешний не поддерживает приложения, позволяющие увидеться хотя бы так.
Мама Аиши Лидия Ажигова рассказывает о том, как живет после встречи с дочкой
Напомним, об истории истерзанной ингушской девочки Аиши стало известно в начале июля. Тетя избивала ребенка, из-за чего на ее теле врачи обнаружили всевозможные травмы: от гематом до укусов и порезов. Спустя время девочке ампутировали часть руки.
В сентябре Лидия впервые навестила Аишу в московской больнице. На встрече присутствовала уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова. Девочка была рада приходу матери, из-за чего стиснула ее в крепких объятиях.
ПРИМЕЧАНИЕ
Это только часть разговора с Лидией Ажиговой. Завтра, в девять утра, читайте полную версию беседы с матерью избитой ингушской девочки на сайте KP.RU.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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