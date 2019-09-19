Любовь и голод или приёмная семья: что ждёт истерзанную ингушскую девочку Аишу

Добрые люди оплатили билет в Москву из Ингушетии маме Аиши Ажиговой. Лидия Ажигова впервые за последний год увидела свою девочку — женщина приехала к ребенку в больницу. Об этом рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова на своей странице в социальной сети:

— Говорят, прежде чем делать выводы о человеке, надо обуть его обувь и пройти его путь... То, что произошло, сложно рассказать. Я встретилась с мамой Аиши. Лида тихая, загнанная в угол, почти без средств к существованию.

Напомним, родители Аиши развелись, когда девочке не было и года. Иса Ганиев стал виновником смертельной аварии и попал в тюрьму. Оттуда пришло письмо, в котором он в оскорбительной манере отказывался от брака с Лидией. Там же он сообщил, по традициям, дети должны остаться в его семье.

Анна Кузнецова, Лиция Ажигова и Аиша. Фото: личная страничка Анны Кузнецовой в соцсетях

Лидия наплевала на правила и оставила детей у себя. Они жили на пенсию по инвалидности (у женщины вторая группа), пособия, случайные заработки. Практически впроголодь. Власти выделили ей, как малообеспеченной, маленький участок в Сунже, а благотворительная организация предоставила вагончик, где Лидия обустроила комнату и кухню. А чуть позже нашла хорошего и доброго мужчину Амира Плиева. Он получал тоже совсем небольшие деньги, но согласился принять в семью не только женщину, но и её детей.

Но с таким трудом построенное семейное счастье разрушил вышедший на волю бывший супруг. По его поручению детей украли, когда Лидии и Амира не было дома. Воспитывать детей Иса не собирался, их он отправил к своей сестре Макке. После непростой борьбы матери вернули Тимура и Ибрагима, но Аиша осталась с Маккой. Она пригрозила: если родная мать ещё раз появится у её порога, муж-полицейский «устроит проблемы». В результате семилетняя девочка стала жертвой тётки-садистки, пытавшей ребёнка за любую оплошность. На теле ребёнка медики обнаружили глубокие ожоги, укусы; пришлось ампутировать правую руку.

Все стало известно в начале июля этого года, когда Аиша в критическом состоянии попала в больницу. Из Ингушетии ее перевезли в Москву, сейчас девочку продолжают лечить в клинике Рошаля. Маму она не видела почти год, с тех пор, как ее забрали из родного дома.

Встреча мамы истерзанной ингушской девочки Аиши с дочкой.

— Аиша увидела Лиду в конце коридора, остановилась и, не поверив своим глазам, спросила: «Это кто это? Мама моя?», — рассказывает Анна Кузнецова. — Дальше мы замерли от того, что увидели... Айша закричала от радости, кинулась к маме, обняла ее: «Это моя мамочка! Ты мне ее привезла? Как ты ее нашла? Я ее так люблю! Посмотри, как она меня любит!». Им так нужно было встретиться! Девочка не отпускала маму ни на минуту, а у Лиды просто текли слезы, она прижимала Айшу, рассматривая шрамы на голове, и старалась не смотреть на ручку...

После увиденного рыдала и детский омбудсмен. Но что будет дальше, пока не известно. Лидия — инвалид второй группы, работать она практически не может. Семью содержит супруг, но его крохотной зарплаты едва хватает, чтобы прокормить себя и двух братьев истерзанной девочки: восьмилетнего Тимура и шестилетнего Ибрагима. Найти те же десять тысяч рублей на перелёт было для неё практически непосильной задачей.

Ясно одно: ещё несколько месяцев маленькая Айша будет лежать в больнице. Пока медики будут наблюдать за процессом реабилитации и устанавливать девочке современный имплант, омбудсмену и службам опеки нужно будет решить дальнейшую судьбу ребёнка.

Когда Лидия впервые увидела истерзанную дочь — упала в обморок

Отдать её в семью, где Айша будет жить в любви, но в бедности, или обеспечить ей достаток и лишить материнской заботы?

Что касается уголовного дела «об умышленном нанесении тяжких телесных повреждений», расследование близится к окончанию. Если вину Маки Ганиевой докажут, ей грозит до 10 лет колонии.

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