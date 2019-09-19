Мать истерзанной ингушской девочки не лишат родительских прав

Суд не станет лишать родительских прав Лидию Ажигову - биологическую мать девочки из Ингушетии, которую избивала тетя. Об этом сообщает уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова в своих социальных сетях.

- Суд приостановил рассмотрение дела о лишении Лидии родительских прав из-за отсутствия достаточных доказательств, у следователей к маме вопросов нет, - написал омбудсмен.

В среду Лидия встретилась с ребенком в больнице. Добрые люди оплатили женщине дорогу в Москву. Встретившись с Лидией лично, Кузнецова была шокирована: мать оказалась "тихим, загнанным в угол, почти без средств к существованию, инвалидом".

Девочку обрадовалась встрече с мамой. Как только Лидия пересекла порог палаты, ребенок с ликованием ринулся к ней и обнял долгожданного гостя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/732927" frameborder="0"></iframe> Аиша из Ингушетии встретилась с мамой.

Напомним, в начале июля девочка поступила в республиканскую больницу Ингушетии со страшными травмами. На ней были порезы, ожоги, укусы и ссадины. Позже выяснилось, что все повреждения - дело рук тети ребенка, с которой она жила в последнее время и которая избивала ее ремнем и газовым шлангом.

В НИИ детской хирургии и травматологии имени Рошаля девочке ампутировали руку, а тетю заключили под стражу. Сейчас решается судьба ребенка, ее временным представителем пока что считается омбудсмен из Ингушетии Зарема Чахкиева.

Вернется ли девочка к биологической матери - не понятно. В августе у нее возникли противоречия с Чахкиевой, которая уверяет, что пыталась организовать ее встречу с ребенком, как только вся история началась.

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Избитая ингушская девочка скучает по родной маме

Аиша перестала интересоваться только машинками и скучает по маме. Новости о состоянии девочки, жестоко избитой в Ингушетии тетей-садисткой, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова. (подробности)