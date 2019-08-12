Врачи сообщают, что состояние истерзанной ингушской девочки улучшается

Семилетняя девочка из Ингушетии, которая пострадала от рук своей тети и пережила ампутацию предплечья руки, идет на поправку после операции. С ней работает реабилитолог, передает пресс-служба НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Как утверждают врачи, девочка уже ходит и даже бегает. Несмотря на перенесенное, ребенок активно контактирует с людьми.

- Лечение раны на правой руке продолжается. Девочка получает сеансы баротерапии. Все необходимое для лечения больной в институте есть, - сказано в сообщении больницы.

Истерзанной девочке из Ингушетии ампутировали руку 00:00 00:00

Напомним, в июле в ингушскую больницу попала семилетняя девочка с множественными травмами разной тяжести. Местные врачи экстренно сделали ребенку операцию, чтобы спасти больную конечность. На следующий день ее перевезли в Москву для дальнейшего лечения.

Чуть погодя стало известно, что одну из рук ребенка не спасти. Спустя время ей ампутировали часть руки. Сейчас законным представителем девочки стала омбудсмен из Ингушетии Зарема Чахкиева.

Сразу после того, как широкая общественность узнала о девочке, Следственный комитет возбудил уголовное дело. Его главным фигурантом стала тетя-садистка, которая утверждает, что ребенок получил все ранения сам.

Позже следствие выяснило, что женщина уже была судима за конфликт на дороге. Отбывая срок, она познакомилась со своим мужем, которого тоже била по голове. Однако своих детей женщина не трогала.

Ингушская девочка после операции ест чипсы.

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