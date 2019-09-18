2019-09-18T13:17:18+03:00
Общество

«Вскрикнула от радости, обняла и не отпускала»: истерзанная ингушская девочка впервые встретилась с матерью

Женщина долго рассматривала шрамы дочери
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: anna_jurevnaФото: anna_jurevna
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Добрые люди оплатили билет в Москву маме избитой ингушской девочки. Женщина приехала к ребенку в больницу. Об этом сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова на своей странице в Инстаграм. Она уже успела составить свое мнение о Лидии, написав:

- Говорят, прежде чем делать выводы о человеке, надо обуть его обувь и пройти его путь... То, что произошло, сложно рассказать. Я встретилась с мамой Аиши. Лида тихая, загнанная в угол, почти без средств к существованию, инвалид.

Кузнецова описала версию произошедшего с точки зрения матери. В частности, пояснила, что сестра мужа (которая сейчас находится под стражей) забрала детей, не давала видеться матери с дочкой.

-Рассказывая, как впервые увидела побои дочки, Лида волнуется, плачет... - рассказывает Анна Кузнецова.

Судя по всему, в первую очередь Лидия поехала к ней, потом уже женщины договорились с клиникой Рошаля и вместе выдвинулись в Аише. Девочка от шока не могла поверить в то, что мама все-таки появилась. «Это кто это? Мама моя?» - спрашивал ребенок, завидев знакомую женщину в платке в конце коридора. Девочка закричала от радости, кинулась к маме, заключила ее в объятия и все повторяла, как любит свою «мамочку».

- Им так нужно было встретиться! - не скрывает эмоций Кузнецова.

Лидия все осматривала девочку, плача и обнимая, старалась только избегать взгляда на ампутированную руку.

Однако, если отрешиться от трогательного момента встречи двух родных людей, встает вопрос о дальнейшей судьбе ребенка. Суд приостановил дело о лишении матери прав, но остается неизвестным, на какие средства будет существовать семья. Ведь даже приезд в Москву к больной дочке — случайная благотворительность и неподъемная ноша для матери 7-летней девочки и еще двоих сыновей.

Ясно одно - Аише придется еще много времени провести в больнице на лечении. Но настанет день, когда вопрос дальнейшего проживания ребенка встанет очень остро.

Напомним, 4 июля ребенок поступил в больницу Назрани в ужасном состоянии. Аишу привела Мака Ганиева, тетя девочки, сестра отца. Женщина пыталась объяснить раны ребенка случайностью. Но это никого не обмануло — ни шокированных врачей, ни следователей. На допросе удалось узнать, что тетя избивала девочку ремнем и газовым шлангом.

Через сутки ребенка увезли в НИИ детской хирургии и травматологии имени Рошаля, где боролись за каждый миллиметр отмирающей руки. Спасти руку полностью не удалось. Прошла операция по ампутации ее части. Теперь ребенок идет на поправку, и это очень долгий процесс. Затем девочке установят протез.

Ганиева находится под стражей. Решается вопрос с постоянной опекой. Временную оформила Зарема Чакхиева, детский омбудсмен по Ингушетии. Ее мнение на счет матери кардинально отличается от мнения Кузнецовой.

Мама истерзанной Аиши впервые встретилась с дочерью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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