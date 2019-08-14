Мать истерзанной ингушской девочки хочет вернуть ребенка с помощью адвоката

Биологическая мать семилетней избитой девочки из Ингушетии хочет вернуть себе дочь. С требованием отдать она обратилась к временному законному представителю ребенка и уполномоченному по правам ребенка в Ингушетии Зареме Чахкиевой. О тяжелом разговоре "КП - Северный Кавказ" рассказал сам омбудсмен по телефону.

- Вчера она (мать) приехала ко мне в офис с непонятным человеком, который называл себя адвокатом. Начала задавать мне вопросы. Я попросила у них соответствующие документы. Чтобы предоставить какую-либо информацию, я должна видеть, кого человек представляет, - сказала Чахкиева.

Однако адвокат показал только удостоверение. Этого оказалось недостаточно для того, чтобы говорить о чем-то дальше. Но юрист заявил, что не обязан предоставлять какие-то иные сведения о себе. Вместо этого адвокат начал говорить о каком-то ордере от Следственного комитета.

- Я звоню в следственное управление. Спрашиваю: "Был ли предоставлен ордер в отношении Ажиговой Лидии (прим.ред.: мать девочки)? Есть ли у нее адвокат?" Ребята были шокированы. Говорят, понятия не имеют.

Мать истерзанной ингушской девочки Лидия АжиговаФото: СОЦСЕТИ

Тогда Зарема Чахкиева попросила адвоката объяснить, из какой она адвокатской палаты, или предоставить какие-то другие сведения. Необходимы документы, чтобы получить ответы на вопросы, касающиеся Следственного комитета. На эту юридически правильную меру Чахкиевой юрист ответил угрозой.

- Она начала угрожать, что посадит меня, обратится в прокуратуру и доберется до начальства. Она сама считает это угрозами. Я у нее спрашиваю: "Вы мне угрожаете?" Она говорит: "Да".

Затем в общение вступила сама Лидия Ажигова, сказав, что "поднимет весь свет". Тогда Чахкиева задала ей вопрос, который тревожил уже давно:

- Я говорю ей: "Почему сейчас, когда я занимаюсь ребенком уже почти два месяца, вы все стали святыми? Почему раньше, когда девочку насильно забрала тетя, вы не подняли весь свет на уши? Почему вы ко мне не обратились?"

Омбудсмен также сказала, что была готова привезти маму к истерзанному ребенку, если бы та вовремя объявилась. Причем Чахкиева отметила, что сделала бы это даже за свои деньги. Сейчас же, когда прошло столько времени, она не готова к такому шагу.

Как отметила омбудсмен, настроение Ажиговой всегда менялось. То она благодарила ее за спасение девочки, то вновь угрожала судами и прокуратурой. По мнению уполномоченной по прав ребенка в Ингушетии, такое поведение не соответствует правилам, которые в ингушском народе взращивали предки.

Законный представитель избитой ингушской девочки Зарема Чахкиева - о встрече с биологической матерью ребенка 00:00 00:00

Напомним, в начале июля в ингушскую больницу привезли семилетнюю девочку с множественными травмами. В ту же ночь ребенка прооперировали и отвезли в Москву для дальнейшего лечения. Недавно ребенку ампутировали часть руки.

После того, как ситуация стала широко известна, Следственный комитет возбудил уголовное дело. Главным его фигурантом стала тетя девочки, которая уверяла, что все травмы ребенок получил сам. Позже она созналась, что иногда била ребенка. Причем порой доставалось и мужу женщины. Также она была ранее судима за конфликт на дороге.

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