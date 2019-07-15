Врачи ампутируют часть руки искалеченной 7-летней девочке из Ингушетии
Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля готовят семилетнюю истерзанную девочку из Ингушетии к ампутации погибших тканей правой руки. Операцию проведут не раньше, чем через неделю. Об этом сообщила пресс-секретарь института Елена Бумагина.
За десять суток врачам удалось добиться существенного прогресса: уровень интоксикации снизился, отёк левой руки начал спадать. Фактически, её удалось спасти от резекции. К сожалению, сказать того же о правой медики не могут.
Аишу Ажигову готовят к новой операции.
— В состоянии девочки видна положительная динамика. У неё наметилась тенденция к уменьшению отека левой руки, существенно уменьшились отеки на ягодицах. С правой рукой врачи выжидают четкой демаркации процесса. Они стараются подвести ребенка к экономной ампутации омертвевших тканей правой руки. Но это произойдёт не меньше, чем через неделю, — сказала журналистам Елена Бумагина.
Иными словами, врачи всеми силами стараются реанимировать ткани руки, находящиеся в пограничном состоянии. Кроме кисти, необратимые изменения замечены в мышцах предплечья. Но здесь медики надеются избежать хирургического вмешательства.
— Диагноз подтверждается — сухой некроз, — сообщил журналистам заведующий отделением гнойной хирургии Павел Мединский. — Мы боремся за каждый сантиметр. Пока отграничения мертвых и здоровых тканей четкого не произошло.
Больше всего медиков беспокоит состояние правой кисти и предплечья девочки. Фото: кадры видео
Напомним, что семилетняя пациентка стала жертвой домашнего насилия. После развода родителей, по традициям Ингушетии, ей пришлось остаться с отцом. Однако мужчине лишняя обуза была ни к чему, поэтому он передал ребёнка своей сестре.
Около года несчастная жила с тёткой-садисткой. Женщина избивала её, кусала, резала и жгла ребёнку кожу — такой позиции придерживаются следователи. Маке Ганиевой уже предъявили официальные обвинения, а суд заключил её под арест на время следствия.
Издевательства не смог остановить даже муж садистки. Коллеги охарактеризовали его, как бесхребетного человека. Позже стало известно, что и он сам стал жертвой домашнего насилия — несколько раз Ганиева нападала на него с ножом. Убивать не хотела — ради устрашения только разрезала кожу.
Следователи покопались в семейной истории и выяснили, что пара познакомилась, пока Мака сидела в СИЗО. Мужчина влюбился в красавицу-заключённую, не обратив внимание на сущую мелочь — поножовщину за плечами. Ганиева подрезала горячего кавказца на трассе, тот устроил погоню, а после — разборки. Устав от криков, женщина всадила оппоненту нож в живот.
Кстати, в этот раз тётку-садистку обвинили по той же статье — «причинение тяжких телесных повреждений». Ей грозит до 10 лет колонии.
Детские омбудсмены России и Ингушетии сообщают, что десятки и даже сотни россиян готовы удочерить несчастную девочку. Люди звонят в приёмную и плачут, умоляя отдать им ребёнка. Обещают окружить исстрадавшуюся малышку заботой и любовью. Несмотря на это, с этим могут возникнуть проблемы — ведь живы мать и отец малышки. Впрочем, об этом уже пообещал позаботиться врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
— В правовом поле есть определённые сложности с будущим девочки. При живой матери, при живом отце сложно будет решить этот вопрос. Но мы сделаем всё, чтобы ребёнок в дальнейшем жил там, где ему будет уютно, где его будут любить и где будут заботиться о нём. Чтобы она жила в любящей, доброй, семье. Кроме того, я проконтролирую процесс следствия, чтобы виновные были наказаны по всей строгости закона, — резюмировал политик.
ВРИО Республики Ингушетия посетил в больнице семилетнюю Аишу Ажигову.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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