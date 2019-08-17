2019-08-17T16:10:50+03:00
Происшествия

Родная мать истерзанной девочки в Ингушетии сама отдала ребенка мучительнице

У нее не было денег на содержание Аиши и еще двоих детей бывшего мужа
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: «The Magas Times»Фото: «The Magas Times»
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В сеть попала фотография документа, открывающая новые подробности в деле об издевательствах над 7-летней ингушской девочкой.

The Magas Times публикует записку Врио заместителя министра-начальника полиции Республики Ингушетия А.Н. Боротова на имя Председателя комиссии по делам несовершеннолетних Марет Газдиевой (заместитель председателя Правительства РИ).

Из документа и показаний обвиняемой в издевательствах над племянницей Макой Ганиевой следует, что родная мать ребенка Лидия Ажигова отдала Аишу в семью сестры мужа самостоятельно, потому что не имела финансовой возможности обеспечить троих детей. Все дети были рождены Ажиговой от одного мужчины, биологического отца Аиши, Ганиева Исы Юсуповича.

О местонахождении мужчины ничего не известно. Зато из того же документа ясно, что Лидия Ажигова с 2017 по 2018 год состояла на учете как неблагополучный родитель. Она не выполняла своих родительских обязанностей по воспитанию и содержанию детей. Так как информация о таких матерях и отцах доводится до сведения территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, выходит, что сотрудники владели информацией о семье Ажиговой и самой девочке. Но органы опеки бездействовали, и понятия не имели, с кем находится ребенок и что с ним происходит.

Напомним, 7-летней ингушской девочке понадобилось лечение в московской клинике Рошаля. Ребенка в течение года мучила тетя Мака Ганиева. Сейчас женщина арестована, ей предъявлены обвинения.

Девочке ампутировали руку, она идет на поправку. Вся страна с замиранием сердца следила за изменениями состояния ребенка. А родная мама объявилась только спустя несколько недель и заявила, что хочет забрать дочь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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