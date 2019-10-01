2019-10-01T13:46:49+03:00
Общество

«Предстоит ещё несколько операций»: медики рассказали о состоянии истерзанной тёткой ингушской девочки Аиши

Врачи будут работать с правой рукой, перенёсшей ампутацию [фото, видео]
Ольга ОСТРОВСКАЯАся АСРЯН
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Анна Кузнецова и Леонид Рошаль в палате истерзанной тёткой семилетней девочки. Фото: пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка при президенте РФАнна Кузнецова и Леонид Рошаль в палате истерзанной тёткой семилетней девочки. Фото: пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка при президенте РФ
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Избитую семилетнюю девочку из Ингушетии в ближайшее время ждут реконструктивные операции на правой руке. Напомним, что ранее врачи были вынуждены ампутировать часть правой руки малышки.

Медики НИИ неотложной детской хирургии и травматологии рассказали, что лечение Аиши проходит по ранее намеченному плану. После того, как ткани девочки достаточно восстановятся после ампутации, будет проведено ещё несколько операций. Реконструктивные, или, иначе говоря, пластические операции подготовят девочку к установке бионического протеза.

Лечение истерзанной малышки сопровождается проведением комплексной реабилитации. По словам специалистов, семилетняя Аиша сейчас чувствует себя хорошо.

Аиша с матерью. Фото: пресс-служба уполномоченного по правам детей в России

Аиша с матерью. Фото: пресс-служба уполномоченного по правам детей в России

Напомним, что недавно мама девочки Лидия Ажигова впервые за последний год встретилась с дочерью. Женщина приехала к малышке в больницу. Когда Аиша увидела родную мать в коридоре, закричала от радости, и кинулась обнимать её. Очевидцы этой сцены были растроганы до слёз.

Несмотря на то, что девочка очевидно обожает родную мать, дальнейшая судьба ребёнка всё ещё находится под вопросом. Камень преткновения в том, что семья Лидии Ажиговой очень бедна — без помощи благотворителей женщина не может даже оплатить билеты в Москву, чтобы увидеть дочь. Этот факт крайне смущает соцслужбы и детского омбудсмена Анну Кузнецову. На глазах всей страны решается сложнейшая морально-этическая дилемма: оставить ребёнка в любви и нищете, или отдать в обеспеченную приёмную семью, лишив материнской любви.

В Ингушетии ребёнка до полусмерти забила родная тётя.Даже опытные врачи были в шоке, когда увидели 7-летнюю Айшат. На малышке не было живого места - лишь раны, синяки, порезы, гангрена. Как оказалась, над девочкой издевалась родная тётя!

В издевательствах и пытках подозревают родную тётку девочки Макку Ганиеву. В начале июля она привела полуживую Аишу в больницу. Женщина опасалась, что от страшных побоев, ожогов и укусов ребёнок может умереть. Шокирующее видео, разлетевшееся по сети, сняли в тот день врачи.

Сначала Ганиева пыталась оправдаться, рассказывая, что травмы Аиша получила случайно. Но на допросе частично раскололась, рассказав, что избивала племянницу ремнём и газовым шлангом. Однако откуда на теле малышки ожоги и укусы, женщина так и не созналась.

Сейчас Макка Ганиева находится под стражей. Следствие по резонансному делу близко к своему завершению. По статье «Умышленное причинение тяжких телесных повреждений» ей грозит до 10 лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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