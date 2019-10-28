2019-10-29T00:08:36+03:00
Общество

«Каждый день ждёт её с самого утра и до вечера»: Опеку над истерзанной ингушской девочкой доверили матери

Лидия Ажигова живёт очень бедно, но из-за искренней и преданной любви опеку над ребёнком доверили ей
Андрей ЗОБОВ
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Лидия Ажигова с дочкой. Фото: соцсети Анны КузнецовойЛидия Ажигова с дочкой. Фото: соцсети Анны Кузнецовой
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Истерзанную пытками родной тётки ингушскую девочку Аишу вернули под опеку родной матери. Несмотря на крайнюю бедность, Лидия Ажигова смогла убедить органы опеки и детского омбудсмена Анну Кузнецову в том, что никто лучше неё не сможет позаботиться о ребёнке. Главным козырем в борьбе за ребёнка стала безмерная и преданная любовь самой Аиши.

История, которая шокировала жесточайшими кадрами всю Россию близка к завершению. Запытанная до полусмерти девочка с каждым днём чувствует себя всё лучше. Вскоре её восстановление после ампутации руки войдёт в ту стадию, когда врачи смогут поставить девочке протез. Неожиданно, решился и вопрос с опекой. Официальным представителем девочки вновь стала Лидия Ажигова.

Мама Аиши Лидия Ажигова рассказывает о том, как живет после встречи с дочкой

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— На прошлой неделе я была у Аиши, она стала еще активнее, подвижнее. Видно, что идет на поправку. Она невероятно скучает по маме. Ждет её с самого утра и до вечера. Очень надеюсь, что в ближайшее время у нее получится приехать в Москву. Параллельно решаем вопросы дальнейшего жизнеустройства девочки, исходя из того, что сейчас временная опека над Айшей снята с регионального уполномоченного, и ее законным представителем является мама, — цитирует Анну Кузнецову пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка.

Девочка демонстрирует по-настоящему уникальную преданность матери. Несмотря на все тяготы и долгую разлуку, быть рядом с Лидией — её единственная и главная мечта. Женщина сумела по-особенному воспитать детей. Привить им такую безумную любовь, что даже когда её детям больно — они улыбаются. Об этом «Комсомолке» рассказывала сама женщина.

Девочка беззаветно и преданно любит свою мать. Фото: соцсети Анны Кузнецовой

Девочка беззаветно и преданно любит свою мать. Фото: соцсети Анны Кузнецовой

Есть существенное «но» — девочка будет устроена не лучшим образом. Лидия — инвалид без образования, почти не может работать. Её новый супруг — разнорабочий, который в последнее время тоже не может найти себе постоянный источник заработка. Семье (у Лидии от первого брака осталось ещё двое мальчишек) едва хватает на еду. Кроме того, нет и своего жилья.

Несмотря на это, Лидия боролась за родную дочь до последнего. Сейчас она собирает средства, чтобы снова полететь в Москву. Простая, скромная женщина без стеснения рассказывает, что сама такую сумму собрать не в состоянии. Надеется лишь на помощь и на чудо.

Тем временем расследование в отношении мучительницы ребёнка близко к своему завершению. До сих пор под покровом тайны причины, толкнувшие Маку Ганиеву на истязание девочки. В региональном управлении Следственного комитета «КП» обещали, что подробности раскроют по завершению расследования. Напомним, что за нанесение тяжких телесных повреждений ребёнку подозреваемой может грозить до 10 лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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