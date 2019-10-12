2019-10-12T16:38:17+03:00
Общество

«Когда им больно— они улыбаются»: мать истерзанной ингушской девочки рассказала о необычном воспитании детей

Как так вышло воспитать детей - Лидия не знает
Варвара АНТОНОВА
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Мать истерзанной ингушской девочки рассказала о необычном воспитании детейМать истерзанной ингушской девочки рассказала о необычном воспитании детейФото: СОЦСЕТИ
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В беседе с журналистами "КП - Северный Кавказ" Лидия Ажигова рассказала, какими воспитала своих детей. Каким-то образом она научила их смеяться, даже несмотря на то, что им больно.

- Как бы больно им не было, они всегда смеются. У меня недавно сын упал, коленками больно ударился. А он не плачет, а смеется. Так же и с Аишей, - говорит женщина.

Лидия вспоминает один из недавних случаев, когда ее ребенок упал и повредил себе колено. В итоге вместо того, чтобы заплакать, он стал смеяться.

Мама Аиши Лидия Ажигова рассказывает о том, как живет после встречи с дочкой

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Напомним, ингушская девочка Аиша пострадала от рук своей тети, которая жестоко била ее. Ребенку ампутировали часть руки, но история могла закончиться трагичнее. Макка Ганиева, тетя девочки, сейчас под арестом.

ПРИМЕЧАНИЕ

Полное интервью можно прочитать на сайте "Комсомольской правды".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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