"Протеза пока не будет": Кузнецова рассказала о лечении и судьбе избитой в Ингушетии девочки

Истерзанной девочке из Ингушетии Аише Ажиговой пока что невозможно вставить протез. Предстоит еще несколько операций, сообщает уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

- О протезировании пока говорить рано. Понимаем, что это, безусловно, возможно и потом, конечно же, этот этап придет, но пока доктора говорят, что нужно хотя бы, чтобы необходимые операционные вмешательства прошли, которые сейчас проводятся, - говорит Кузнецова.

Несмотря на это, лечение проходит успешно, девочка поправляется.

Такой впервые увидели Аишу пользователи сетиФото: СОЦСЕТИ

Много проблем сейчас в правовом поле, говорит Кузнецова. Решается дальнейшая судьба ребенка: останется ли девочка под временной опекой Заремы Чахкиевой [прим.ред.: уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии] или родительские права передадут биологической матери Лидии Ажиговой.

- Насколько сейчас важно оставить временную опеку на уполномоченном по правам ребенка, так как в отношении мамы пока ни у кого нет никаких претензий, - заявляет Кузнецова. В скором времени она навестит Аишу в больнице.

ОТМЕТИМ

О том, что маленькая Аиша скучает по родственникам, недавно корреспонденту "КП - Северный Кавкак" рассказала биологическая мама Лидия Ажигова. Она часто созванивается с ребенком и теперь хочет приехать в Москву. Для этого Лидия объявила о сборе средств.

Мама Аиши Лидия Ажигова рассказывает о том, как живет после встречи с дочкой 00:00 00:00

ДОСЬЕ KP.RU

Печальная история истерзанной девочки Аиши стала широко известна в июле, когда она попала в ингушскую больницу. Врачи обнаружили на ней многочисленные травмы - укусы, порезы, ушибы и ссадины. Ночью ребенка прооперировали, а на следующий день отвезли в Москву. Вскоре ей ампутировали часть руки.

Виновной во всех ранах девочки считают ее тетю Макку Ганиеву. Сотрудники полиции задержали ее, и после нескольких допросов она призналась, что била ребенка газовым шлангом и ремнем. Против женщины открыли уголовное дело, ее арестовали. Затем выяснилось, что Ганиева была ранее судима за поножовщину на дороге. Кроме этого, она периодически била мужа, с которым познакомилась во время отбывания срока.

Встреча Аиши с мамой и Анной Кузнецовой

У Аиши есть еще два родных брата, вместе с которыми ее забрала к себе тетя. Женщина выполняла просьбу брата - мужа Лидии Ажиговой. Он бросил семью и из тюрьмы приказал сестре забрать детей. Вскоре, однако, Ганиева отдала Лидии мальчиков, а Аишу оставила себе. Почему она поступила так - не подозревает и сама Ажигова.

Впоследствии Лидия пыталась встретиться с Аишей, но тетя всячески препятствовала их свиданиям. Впервые за долгое время истерзанная девочка увиделась с мамой в московской больнице. С тех пор она жутко тоскует по Лидии и хочет, чтобы та приехала.

ЕСЛИ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ ЛИДИИ

"Я верну свою кровинку": мать избитой ингушской девочки объявила сбор средств, чтобы приехать к Аише

Корреспондент "Комсомольской правды" поговорил с Лидией Ажиговой о ее жизни после встречи с ребенком в Москве и будущем дочери [эксклюзив kp.ru]

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

«Даже опытные врачи были в шоке»: в Ингушетии выясняют, что случилось с 7-летней девочкой

В полиции не исключают, что ребенка могли истязать в семье [видео]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Любовь и голод или приёмная семья: что ждёт истерзанную ингушскую девочку Аишу

Ребёнок обожает мать, но социальные службы не торопятся возвращать девочку [фото, видео]