"Протеза пока не будет": Кузнецова рассказала о лечении и судьбе избитой в Ингушетии девочки
Истерзанной девочке из Ингушетии Аише Ажиговой пока что невозможно вставить протез. Предстоит еще несколько операций, сообщает уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.
- О протезировании пока говорить рано. Понимаем, что это, безусловно, возможно и потом, конечно же, этот этап придет, но пока доктора говорят, что нужно хотя бы, чтобы необходимые операционные вмешательства прошли, которые сейчас проводятся, - говорит Кузнецова.
Несмотря на это, лечение проходит успешно, девочка поправляется.
Такой впервые увидели Аишу пользователи сетиФото: СОЦСЕТИ
Много проблем сейчас в правовом поле, говорит Кузнецова. Решается дальнейшая судьба ребенка: останется ли девочка под временной опекой Заремы Чахкиевой [прим.ред.: уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии] или родительские права передадут биологической матери Лидии Ажиговой.
- Насколько сейчас важно оставить временную опеку на уполномоченном по правам ребенка, так как в отношении мамы пока ни у кого нет никаких претензий, - заявляет Кузнецова. В скором времени она навестит Аишу в больнице.
ОТМЕТИМ
О том, что маленькая Аиша скучает по родственникам, недавно корреспонденту "КП - Северный Кавкак" рассказала биологическая мама Лидия Ажигова. Она часто созванивается с ребенком и теперь хочет приехать в Москву. Для этого Лидия объявила о сборе средств.
Мама Аиши Лидия Ажигова рассказывает о том, как живет после встречи с дочкой
ДОСЬЕ KP.RU
Печальная история истерзанной девочки Аиши стала широко известна в июле, когда она попала в ингушскую больницу. Врачи обнаружили на ней многочисленные травмы - укусы, порезы, ушибы и ссадины. Ночью ребенка прооперировали, а на следующий день отвезли в Москву. Вскоре ей ампутировали часть руки.
Виновной во всех ранах девочки считают ее тетю Макку Ганиеву. Сотрудники полиции задержали ее, и после нескольких допросов она призналась, что била ребенка газовым шлангом и ремнем. Против женщины открыли уголовное дело, ее арестовали. Затем выяснилось, что Ганиева была ранее судима за поножовщину на дороге. Кроме этого, она периодически била мужа, с которым познакомилась во время отбывания срока.
Встреча Аиши с мамой и Анной Кузнецовой
У Аиши есть еще два родных брата, вместе с которыми ее забрала к себе тетя. Женщина выполняла просьбу брата - мужа Лидии Ажиговой. Он бросил семью и из тюрьмы приказал сестре забрать детей. Вскоре, однако, Ганиева отдала Лидии мальчиков, а Аишу оставила себе. Почему она поступила так - не подозревает и сама Ажигова.
Впоследствии Лидия пыталась встретиться с Аишей, но тетя всячески препятствовала их свиданиям. Впервые за долгое время истерзанная девочка увиделась с мамой в московской больнице. С тех пор она жутко тоскует по Лидии и хочет, чтобы та приехала.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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