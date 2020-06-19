2020-06-19T17:37:10+03:00
Общество

Мать изувеченной 7-летней девочки из Ингушетии: "Я жалею, что смертную казнь отменили"

Дело об истязании Аиши Ажиговой передали в суд
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Аиша с братом Тимуром и мамой в больницеАиша с братом Тимуром и мамой в больнице
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Дело об издевательствах над Аишой Ажиговой отправили в суд. Тетю-садистку девочки - Макку Ганиеву - и ее мужа обвиняют в нарушении пункта "а" третьей части статьи 111 УК РФ. Материалы рассмотрят в Сунженском районном суде, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. "КП - Северный Кавказ" узнала у матери искалеченного ребенка Лидии Ажиговой, какого наказания она хочет для родственницы бывшего мужа.

Лидия Ажигова - о том, что желает мучителям своей дочери

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Первая встреча Лидии и Аиши Фото: СОЦСЕТИ

Первая встреча Лидии и АишиФото: СОЦСЕТИ

- Мне очень жаль, что смертную казнь отменили, - заявила Лидия корреспонденту "КП - Северный Кавказ". - Вот что бы вы мне посоветовали? Вот если бы вашего ребенка истязали, что бы вы хотели? Я ей только такого желаю.

- Если тетя Аиши раскается перед вами публично или при личной встрече, вы ее простите?

- Никогда. Не прощу ни ее, ни ее сожителя. Семейку отца Аиши я видеть не могу. Если кого-то из них увижу, не знаю, что сделаю.

"Врачи были в шоке" тётя довела девочку до полусмерти.

По словам Лидии, они живут в Магасе. У Аиши все хорошо: радуется лету, готовится к первому классу. Семье помогает бывший депутат Госдумы России Белан Хамчиев - он снял квартиру для Аиши, дарит ей игрушки. Лидия пока что не работает.

- Пока девочка дома, я не могу на работу пойти. Но на работу по-любому надо пойти, - говорит Лидия. - У меня был свой доход, подрабатываю еще.

Мама Аиши Лидия Ажигова рассказывает о том, как живет после встречи с дочкой

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Истерзанная ингушская девочка Аиша вместе с семьей переедет в сказочный и просторный дом в Магасе.

ДОСЬЕ KP.RU

Аиша Ажигова попала в больницу в июле 2019 года. На теле ребенка обнаружили многочисленные травмы: ушибы, ожоги, ссадины. Девочке экстренно сделали операцию в Ингушетии, а потом перевезли в Москву. В НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Аише, к сожалению, пришлось ампутировать правую руку.

Следователи возбудили уголовное дело. Подозреваемой сразу стала тетя-садистка, которая и привела ребенка в больницу. Макка Ганиева объясняла, что виновата неаккуратностью девочки. Якобы травмы появились после того, как Аиша падала то в кастрюли с борщом, то в ямы.

Оказалось, что Ганиева со своим сожителем, работавшим в полиции, регулярно били ребенка. В июне 2019 года известны прецеденты, когда они подвешивали девочку за руки к балке навеса. Какое-то время ребенок так висел. Кроме того, женщина время от времени била своего мужа.

Выяснилось, что к тете Аиша попала из-за традиций. Отец при разводе увел детей и отдал их сестре на воспитание. Лидии удалось отобрать сыновей, но дочку не отпускали. Девочку вернули только осенью 2019 года. Сейчас она проходит курс реабилитации, ее готовят к установке протеза.

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"Била ремнем и газовым шлангом": что садистка из Ингушетии рассказала суду об издевательствах над племянницей

Мака Ганиева в суде вела себя нервно. Закрывала лицо руками, вытирала слезы. Она продолжила отрицать, что издевалась над своей 7-летней племянницей, но кое в чем все же созналась: девочку наказывала, била ремнем и даже газовым шлангом (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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