Мать избитой ингушской девочки рассказала, что ее семью выселили из дома

Мать избитой ингушской девочки Лидию Ажигову и ее сыновей выгнали из съемного дома. В ночь, когда Лидия была в Москве на встрече с Аишей, двери и окна их жилья заколотили, уверяет женщина. Внутри остались вещи и документы.

- Нас выселила из дома администрация села Плиево, - сообщила "КП - Северный Кавказ" Лидия. Женщине об этом сообщила хозяйка дома.

Корреспондентам "Комсомольской правды" удалось дозвониться до Омара Плиева - главы села Плиево, в котором живут Лидия и ее семья. Он опроверг информацию о выселении многодетной матери.

- Естественно, нет, никто ее не выселял, - говорит руководитель администрации. - Тем более, эта ситуация на особом контроле у главы республики. Ни в коем случае.

Владелица коттеджа Зарета Картоева приезжала на место, чтобы проверить, как живут съемщики жилья. Женщина оказалась недовольна, во что превратился дом. Усугубило положение и то, что Лидия с мужем не платили Картоевой. Однако никогда не стоял вопрос о выселении мамы Аиши.

- Я как должностное лицо это не делал и делать не собираюсь. Тем более, это такое нашумевшее дело, которое на контроле у главы района и уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой, - сказал Омар Плиев.

Глава села пообещал в скором времени дать официальное опровержение.

Напомним, семилетняя Аиша поступила в больницу в начале июля. На ней нашли многочисленные травмы: укусы, ссадины, ушибы и порезы. В Москве девочке удалили часть руки, ей установят протез, но когда - не известно.

Против тети, которая терзала девочку, завели уголовное дело. Ранее она также привлекалась к ответственности за драку на дороге. Позже стало известно, что она регулярно била Аишу ремнем и газовым шлангом.

На днях биологической маме Лидии Ажиговой вернули права на ребенка. В сентябре она впервые за долгое время увидела свою дочь в больнице, а в среду поделилась с журналистом "КП - Северный Кавказ" информацией, что она уже в Москве, чтобы встретиться с ребенком повторно.

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