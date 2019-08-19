2019-08-19T11:17:10+03:00
Общество

Мать избитой ингушской девочки рассказала, за что тетя мстила Аише

Когда женщина увидела повреждения на теле дочки, то упала в обморок
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: СОЦСЕТИФото: СОЦСЕТИ
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На контакт с журналистами спустя много недель вышла мать истерзанной 7-летней девочки из Ингушетии. Она дала большое интервью Ленте.ру, в котором назвала причину невероятной жестокости сестры бывшего мужа к ее дочке.

Согласно обычаям, дети после распада семьи должны оставаться с отцом или родственниками по линии отца. Но оказалось, что ребенок попал на воспитание к настоящему монстру: женщина измывалась над девочкой, пока не привела ее с ужасными ранами на теле к врачам, которые содрогнулись от увиденного и стали трубить о насилии над ребенком во все инстанции. Теперь за историей с напряжением следит вся страна. Недавно в ней стала фигурировать мать девочки, о которой до этого ничего не было слышно.

Женщина утверждает, что ночевала в больнице, когда узнала о случившемся с Наси (так она ласково называла свою «принцессу»), но ее туда не пустили.

«Бывший муж прислал мне ссылку на сюжет про Аишу, говорил: "Посмотри, какой твоя дочка сейчас стала", оскорблял меня», — рассказывает она.

Когда в дом женщины заявились правоохранители, начали расспрашивать, затем показали видео с дочкой, женщина потеряла сознание.

На допросе в следкоме, рассказывает Лидия, она была растеряна, без адвоката, подписала все протоколы, что ей дали. В одном из документов была запись о добровольном отказе от дочери. После этого началась травля, их с нынешним мужем выгнали со съемной квартиры.

Лидия рассказывает, что и ее детство было нелегким: «У меня тоже остались шрамы с детства». Родители развелись вскоре после рождения, ее воспитывали бабушка с дедушкой, мать иногда навещала, а отец пропал. Родной дядя избивал девочку: «Правда, никакая опека и чиновники мне на помощь не пришли». Она утверждает, что не отказывалась от Наси, ведь сама пережила ужасы воспитания в чужой семье.

В 17 лет Ажигову выдали за 28-летнего Ису Ганиева. Мужчина украл ее против воли на автостанции, после того как всего раз увидел во дворе. Выяснилось, что новоиспеченный муж имеет судимость за убийство и уже два раза был женат. У второй жены он периодически жил.

«Первый раз муж ударил меня, когда я была на восьмом месяце», - рассказывает историю рождения Аиши Лидия. В тот же день открылось кровотечение, Аиша появилась на свет недоношенной в реанимации.

К появлению своего третьего ребенка Иса Ганиев попал в тюрьму: сбил насмерть трехлетнюю девочку, сев пьяным за руль. Из тюрьмы он сообщил родне Лидии, что разводится с ней, а когда выйдет на свободу — заберет детей. Лидия, говорит, что не расстроилась: «Он по-скотски со мной и детьми обращался все эти годы». Аишу отец из-за дефекта называл «косая».

Уйдя от мужа, Лидия оставила троих детей себе. Из собственных доходов — пенсия по инвалидности, пособия и случайные заработки. Власти выдали ей участок как малообеспеченной, а благотворительная организация — вагончик. Потом пришли органы опеки и поставили ее на учет. В то время она и встретила своего второго мужа, который был готов принять ее с детьми. У него самого было 5 детей от первой жены, которые воспитывали его родные. Лидия не против воспитывать их сама после обустройства в «подходящем жилье».

Летом 2018 к Ажиговой заявилась Мака Ганиева с мужем, занимающим должность в правоохранительных органах. Они отняли всех детей, правда мальчиков потом вернули. По словам Лидии, череда потерь при разводе коснулась и саму Маку, у которой бывший супруг отобрал троих дочерей. Ганиева не позволяла Лидии видеть дочку.

«Я просто ходила к их дому и смотрела на Аишу издалека. Тогда с ней было все в порядке — чистая, опрятно одетая» - говорит женщина.

Причина ненависти Маки Ганиевой к племяннице Лидии известна: за 3 месяца до госпитализации Аиши, брат сильно избил сестру за короткую юбку на похоронах родственников. Мать полагает, что такова была месть женщины.

Что касается отца, то Ажигова называет его поведение «странным»: он продолжает искать себе в жены 16-летних девочек, утверждая, что у них любовь.

Напомним, Аиша сейчас находится под опекой уполномоченной по правам ребенка Заремы Чахкиевой. Ребенок недавно пережил ампутацию руки и идет на поправку. Омбудсмен сомневается в искренних чувствах матери.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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