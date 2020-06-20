Коронавирус в Дагестане, последние новости на 20 июня 2020: число заражений идет на спад

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 20 июня 2020. «КП - Северный Кавказ» рассказывает последние новости, приводит актуальную статистику по числу заражений, выздоровлений и летальных исходов.

На утро 20 июня 2020 года коронавирусом в Дагестане заражено 7015 жителей. За последние сутки эта цифра увеличилась на 88 случаев. Отметим, что на протяжении последних 10 дней эта цифра медленно уменьшается со средних значений 120-130 больных.

Тем не менее, число активных больных продолжает ежедневно расти. Сейчас речь идет о 1820 жителях, находящихся под присмотром врачей. Динамика выздоровлений куда более скромная, чем заражений — за последние сутки выписано 30 человек. Всего коронавирус перенесло 4854 дагестанцев.

Ежедневно растет печальная статистика по числу летальных исходов. За последние сутки ещё 3 человека скончались. Всего смертей — 341. Плюс порядка 700 погибших от вирусной пневмонии.

Отметим, что ситуация с распространением COVID-19 в регионе нормализуется: после губительной вспышки наблюдается спад. Помощь федерального центра тоже оказала существенное влияние. Так, недавно Дагестан покинул главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Он подчеркнул, что на данный момент помощь больным оказывается на высоком уровне.

Сейчас в Дагестане идет первый этап выхода из самоизоляции. Разрешены занятия спортом на улицах, открыты парки, скверы и малые непродуктовые магазины.

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