2020-06-20T11:47:12+03:00
Общество

Коронавирус в КЧР, последние новости на 20 июня 2020: число заболевших достигло 2730

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 20 июня 2020 года [информация обновляется]
Ася АСРЯН@asya1693
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Общее количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Карачаево-Черкесии составило 2730.Общее количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Карачаево-Черкесии составило 2730.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Коронавирус в КЧР, последние новости на 20 июня 2020: режим самоизоляции будет работать до 22 июня.

По словам специалистов республиканского оперштаба, убирать ограничения пока рано из-за того, что «Карачаево-Черкесия позднее многих других субъектов РФ вступила в эпидпроцесс».

На сегодняшний день в Карачаево-Черкесии выявлен 91 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Карачаево-Черкесии составило 2730.

Из них 976 человек выздоровели, 11 человек скончались от коронавируса. 749 человек госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах.

Остальные проходят лечение в изоляции в соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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