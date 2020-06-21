2020-06-21T03:25:31+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 21 июня 2020: скончались 82 пациента

Оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в Ставрополе на 21 июня 2020 года
Ася АСРЯН@asya1693
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На Ставрополье на сегодняшний день медицинскую помощь больным Covid-19 оказывают 1 134 врача и 3 087 сотрудников среднего медицинского персоналаНа Ставрополье на сегодняшний день медицинскую помощь больным Covid-19 оказывают 1 134 врача и 3 087 сотрудников среднего медицинского персоналаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 18 июня 2020: за сутки заболели 93 человека. За прошлый день скончались четыре пациента. Число заболевших в регионе достигло 4248. За это время выздоровели -2351.

К сожалению, болезнь унесла жизни 82 жителей края.

На Ставрополье на сегодняшний день медицинскую помощь больным Covid-19 оказывают 1 134 врача и 3 087 сотрудников среднего медперсонала. Все они прошли специальное обучение на базе медуниверситета и колледжей.

Кстати, избирательные участки активно готовятся к голосованию по поправкам в Конституцию РФ. Например, для безопасности граждан в помещении будут раздельные вход и выход. Обязательно организуют регулярную дезинфекцию, а избирателям выдадут средства индивидуальной защиты. И как выяснилось сегодня, на пункте будет предусмотрена бесконтактная термометрия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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