Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 21 июня 2020: скончались 82 пациента

Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 18 июня 2020: за сутки заболели 93 человека. За прошлый день скончались четыре пациента. Число заболевших в регионе достигло 4248. За это время выздоровели -2351.

К сожалению, болезнь унесла жизни 82 жителей края.

На Ставрополье на сегодняшний день медицинскую помощь больным Covid-19 оказывают 1 134 врача и 3 087 сотрудников среднего медперсонала. Все они прошли специальное обучение на базе медуниверситета и колледжей.

Кстати, избирательные участки активно готовятся к голосованию по поправкам в Конституцию РФ. Например, для безопасности граждан в помещении будут раздельные вход и выход. Обязательно организуют регулярную дезинфекцию, а избирателям выдадут средства индивидуальной защиты. И как выяснилось сегодня, на пункте будет предусмотрена бесконтактная термометрия.