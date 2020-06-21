2020-06-20T19:13:19+03:00
Общество

Коронавирус в КЧР, последние новости на 21 июня 2020: число заболевших достигло 2730

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 21 июня 2020 года [информация обновляется]
Ася АСРЯН@asya1693
Поделиться:
В КЧР открылся резервныи ковид-госпиталь на 150 мест на базе Усть-Джегутинскои ЦРБ.В КЧР открылся резервныи ковид-госпиталь на 150 мест на базе Усть-Джегутинскои ЦРБ.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Коронавирус в КЧР, последние новости на 21 июня 2020: режим самоизоляции будет работать до 22 июня.

По словам специалистов республиканского оперштаба, убирать ограничения пока рано из-за того, что «Карачаево-Черкесия позднее многих других субъектов РФ вступила в эпидпроцесс».

На сегодняшний день в Карачаево-Черкесии выявлен 91 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Карачаево-Черкесии составило 2730.

Кстати, в КЧР открылся резервныи ковид-госпиталь на 150 мест на базе Усть-Джегутинскои ЦРБ.

Все палаты оснащены кислородом. Подготовлены 12 реанимационных коек. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минздрава. Есть все необходимое медицинское оборудование: аппараты ИВЛ, компьютерныи томограф, рентген-аппарат, ЭКГ. Сформированы бригады для работы в госпитале. Костяк коллектива составили сотрудники Усть-Джегутинскои ЦРБ. Для работников ковид-госпиталя подготовлено общежитие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в КЧР»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Ставрополе провели генеральная репетиция Парада Победы
На Ставрополье собрали самый большой урожай клубники
Путин заявил, что Дагестан может рассчитывать на поддержку всей страны в сложных ситуациях
На Ставрополье отремонтируют старейшую школу
На Ставрополье бухгалтер школы ответит за хищении 9 млн рублей
В Ставрополе проверяют готовность избирательных участков к приему посетителей
Жители Ставрополья смогут наблюдать солнечное затмение 21 июня
На Ставрополье на одного больного Covid-19 приходится 8 специально подготовленных медработников
Над Ставрополем пролетели военные вертолёты
Ставрополье присоединится к всероссийской минуте молчания
На Ставрополье число умерших от коронавируса достигло 82
На Ставрополье 584 пациента с Covid-19 получают лечение в стационаре
На Ставрополье запустят первый в крае фонтан-струю
На Ставрополье коронавирусом за сутки заболели 93 человека
В Ставрополе первым вице-мэром стал Дмитрий Семенов
На Ставрополье за получение взятки задержан начальник отдела ГИБДД
На Ставрополье люди старше 60 лет смогут проголосовать по отдельному графику
В Ставрополе появится уникальная вертолетная площадка