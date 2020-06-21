Коронавирус в КЧР, последние новости на 21 июня 2020: число заболевших достигло 2730

Коронавирус в КЧР, последние новости на 21 июня 2020: режим самоизоляции будет работать до 22 июня.

По словам специалистов республиканского оперштаба, убирать ограничения пока рано из-за того, что «Карачаево-Черкесия позднее многих других субъектов РФ вступила в эпидпроцесс».

На сегодняшний день в Карачаево-Черкесии выявлен 91 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Карачаево-Черкесии составило 2730.

Кстати, в КЧР открылся резервныи ковид-госпиталь на 150 мест на базе Усть-Джегутинскои ЦРБ.

Все палаты оснащены кислородом. Подготовлены 12 реанимационных коек. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минздрава. Есть все необходимое медицинское оборудование: аппараты ИВЛ, компьютерныи томограф, рентген-аппарат, ЭКГ. Сформированы бригады для работы в госпитале. Костяк коллектива составили сотрудники Усть-Джегутинскои ЦРБ. Для работников ковид-госпиталя подготовлено общежитие.