Коронавирус в КЧР, последние новости на 21 июня 2020: число заболевших достигло 2730
Коронавирус в КЧР, последние новости на 21 июня 2020: режим самоизоляции будет работать до 22 июня.
По словам специалистов республиканского оперштаба, убирать ограничения пока рано из-за того, что «Карачаево-Черкесия позднее многих других субъектов РФ вступила в эпидпроцесс».
На сегодняшний день в Карачаево-Черкесии выявлен 91 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Карачаево-Черкесии составило 2730.
Кстати, в КЧР открылся резервныи ковид-госпиталь на 150 мест на базе Усть-Джегутинскои ЦРБ.
Все палаты оснащены кислородом. Подготовлены 12 реанимационных коек. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минздрава. Есть все необходимое медицинское оборудование: аппараты ИВЛ, компьютерныи томограф, рентген-аппарат, ЭКГ. Сформированы бригады для работы в госпитале. Костяк коллектива составили сотрудники Усть-Джегутинскои ЦРБ. Для работников ковид-госпиталя подготовлено общежитие.
ИСТОЧНИК KP.RU
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