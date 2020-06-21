2020-06-20T19:29:17+03:00
Общество

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 21 июня 2020: число заражений идет на спад

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Дагестане на 21 июня 2020 года [информация обновляется]
Ася АСРЯН@asya1693
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Дагестан в борьбе с коронавирусом может рассчитывать на поддержку всей России. Об этом сообщил во время встречи с медработниками в режиме видеоконференции Владимир ПутинДагестан в борьбе с коронавирусом может рассчитывать на поддержку всей России. Об этом сообщил во время встречи с медработниками в режиме видеоконференции Владимир ПутинФото: Архив "КП"
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Коронавирус в Дагестане, последние новости на 21 июня 2020. «КП - Северный Кавказ» рассказывает последние новости, приводит актуальную статистику по числу заражений, выздоровлений и летальных исходов.

На утро 21 июня 2020 года коронавирусом в Дагестане заражено 7103 жителя. За последние сутки эта цифра увеличилась на 88 случаев. Выздоровели 4905 жителей региона. За последние сутки поправился 51 пациент. Умерло – 344. Болезнь не смогли победить еще три человека. Они скончались за прошедшие сутки.

Отметим, что на протяжении последних 10 дней эта цифра медленно уменьшается со средних значений 120-130 больных.

Тем не менее, число активных больных продолжает ежедневно расти. Сейчас речь идет о 1820 жителях, находящихся под присмотром врачей. Динамика выздоровлений куда более скромная, чем заражений — за последние сутки выписано 30 человек.

Дагестан в борьбе с коронавирусом может рассчитывать на поддержку всей России. Об этом сообщил во время встречи с медработниками в режиме видеоконференции Владимир Путин.

Президент пообщался с представителями Дагестана, напомнив: когда республика столкнулась с нападением международных террористов, дагестанский народ встал на защиту не только своих интересов, но и всей страны.

Глава государства подчеркнул, что и в сложные моменты в жизни дагестанского народа республика вправе рассчитывать на поддержку всей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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