2020-06-21T03:20:49+03:00
Общество

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 21 июня 2020: число заболевших достигло 4248

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ставрополе на 21 июня 2020 года [информация обновляется]
Ася АСРЯН@asya1693
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Болезнь протекает тяжело у 50 человек, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛБолезнь протекает тяжело у 50 человек, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛФото: Артем КИЛЬКИН
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Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 21 июня 2020: рассказываем последние новости о распространении COVID-19 в городе и крае.

за сутки заболели 93 человека. Еще четыре пациента с подтвержденным диагнозом скончались. Число заболевших в регионе достигло 4248. За это время выздоровели -2351. К сожалению, болезнь унесла жизни 82 жителей края.

Из хороших новостей: в нашем регионе за сутки коронавирус победил 71 житель региона.

В то же время ситуация остаётся непростой, подчеркнул сегодня губернатор Владимир Владимиров. В регионе продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом. Владимир Владимиров передал соболезнования их родным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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