Жители Ставрополья увидели редкое солнечное затмение
Частичное солнечное затмение увидели жители Ставрополья. 21 июня природное явление лучше всего было видно в Африке, Азии, Китае и акватории Тихого океана. Немного повезло жителям ряда российских регионов, сообщает пресс-служба Московского планетария.
- Наибольшая фаза солнечного затмения, видимая из России, составит 0,45 и будет видна на юге Алтайского края, республики Тыва и Республики Алтай вблизи границы с Казахстаном, Китаем и Монголией. В Европейской части России наибольшая фаза будет равна 0,41 и сможет быть видна на юге Дагестана, - писали представители столичного планетария.
Расписание затмения в России. Фото: пресс-служба Московского планетария
Жители Ставрополья тоже увидели затмение. Местные СМИ и группы в социальных сетях предупреждали о том, что скоро будет видно редкое явление. Так, сообщалось, что такое затмение происходит только 14 раз за столетие. В следующий раз оно произойдет в 2039 году.
Затмение на начальном этапе. Ставрополь. Фото: 26stavФото: СОЦСЕТИ
На этот раз явление совпало с наступлением самого длинного дня в году.
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