Жители Ставрополья смогут наблюдать солнечное затмение 21 июня

20 Июнь 2020 2020-06-20T16:05:32+03:00

По словам астрономов, такое уникальное кольцевое затмение происходит в среднем 14 раз за одно столетие, и следующий раз оно ожидается только в 2039 году Фото: Тимур ХАНОВ

Такое уникальное небесное явление происходит в среднем 14 раз за век

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Жители Ставрополья и всего Северного Кавказа смогут наблюдать затмение солнца 21 июня. На территории России оно будет частичным, в максимуме луна закроет 28% поверхности солнца по диаметру, или 17% по площади.

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По словам астрономов, такое уникальное кольцевое затмение происходит в среднем 14 раз за одно столетие, и следующий раз оно ожидается только в 2039 году.

В этом году солнечное затмение совпадет с самым длинным днем в году, и у россиян получится увидеть неполные фазы. Кроме того, возможность разглядеть необычное явление будет зависеть как от наличия облачности, так и от географического расположения.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что сегодня, 20 июня жители Ставрополя могли заметить в небе вертолеты и истребители. Военные вертолеты кружили над горожанами неслучайно. Напомним, сегодня в краевом центре проходит репетиция парада Победы. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Кстати, в генеральной репетиции участвуют экипажи военной авиации из Кубани на вертолётах Ми-8АМТШ, Ми-35М, Ми-28Н и Ка-52.

ИСТОЧНИК KP.RU