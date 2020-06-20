Над Ставрополем пролетели военные вертолёты

20 Июнь 2020 2020-06-20T12:42:55+03:00

Вертолеты пролетели над краевым центром в первой половине дня

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Сегодня, 20 июня жители Ставрополя могли заметить в небе вертолеты и истребители. Военные вертолеты кружили над горожанами неслучайно.

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Напомним, сегодня в краевом центре проходит репетиция парада Победы. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Кстати, в генеральной репетиции участвуют экипажи военной авиации из Кубани на вертолётах Ми-8АМТШ, Ми-35М, Ми-28Н и Ка-52.

Вертолеты кружат над Ставрополем.

Экипажи боевой авиации 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа пролетели над Ставрополем, Ростовом-на-Дону, Владикавказом, Волгоградом, Новороссийском, Новочеркасском, Каспийском, Керчью, Симферополем и Севастополем. Они задействуют 130 военных самолётов и вертолётов.

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ИСТОЧНИК KP.RU