Над Ставрополем пролетели военные вертолёты
Сегодня, 20 июня жители Ставрополя могли заметить в небе вертолеты и истребители. Военные вертолеты кружили над горожанами неслучайно.
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Напомним, сегодня в краевом центре проходит репетиция парада Победы. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
Кстати, в генеральной репетиции участвуют экипажи военной авиации из Кубани на вертолётах Ми-8АМТШ, Ми-35М, Ми-28Н и Ка-52.
Вертолеты кружат над Ставрополем.
Экипажи боевой авиации 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа пролетели над Ставрополем, Ростовом-на-Дону, Владикавказом, Волгоградом, Новороссийском, Новочеркасском, Каспийском, Керчью, Симферополем и Севастополем. Они задействуют 130 военных самолётов и вертолётов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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