Ставрополье присоединится к всероссийской минуте молчания
Ставрополье 22 июня в 12:15 присоединится к всероссийской акции «Минута молчания». Она начнется одновременно во всех регионах нашей страны - в 12:15.
Новая старая жизнь: как восстановиться после самоизоляции
Это точное время выхода в эфир в июне 1941 года обращения к советским людям о нападении нацистской Германии на нашу страну.
По всему Ставрополью 22 июня на минуту приостановится повседневная деятельность. Всем жителям края, а также водителям советуют в эту минуту присоединиться к акции, почтив память героев, подаривших мир будущим поколениям.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе из-за репетиций военного парада перекроют часть дорог для проезда транспорта.
Напомним, генеральная репетиция парада запланирована на 20 июня. В этот день движение приостановят с 08:00 до 13:00.
Вертолеты кружат над Ставрополем.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «75 лет Победы: Год памяти и славы»