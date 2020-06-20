Ставрополье присоединится к всероссийской минуте молчания

20 Июнь 2020 2020-06-20T12:31:13+03:00

Ровно на минуту по всему краю будет приостановлена повседневная деятельность

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Ставрополье 22 июня в 12:15 присоединится к всероссийской акции «Минута молчания». Она начнется одновременно во всех регионах нашей страны - в 12:15.

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Это точное время выхода в эфир в июне 1941 года обращения к советским людям о нападении нацистской Германии на нашу страну.

По всему Ставрополью 22 июня на минуту приостановится повседневная деятельность. Всем жителям края, а также водителям советуют в эту минуту присоединиться к акции, почтив память героев, подаривших мир будущим поколениям.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе из-за репетиций военного парада перекроют часть дорог для проезда транспорта.

Напомним, генеральная репетиция парада запланирована на 20 июня. В этот день движение приостановят с 08:00 до 13:00.

Вертолеты кружат над Ставрополем.

ИСТОЧНИК KP.RU