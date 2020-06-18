2020-06-18T09:52:20+03:00
Общество

В Ставрополе 18 и 20 июня перекроют проезд в центре

В краевом центре началась подготовка к параду Победы
Ася АСРЯН@asya1693
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Ограничения коснутся участка улицы Дзержинского – от проспекта Октябрьской Революции до Льва Толстова. Также закроют участки улиц Булкина, Советской, Артёма, Розы Люксембург, Пушкина, Ленина, Кавалерийской и проспекта Карла МарксаОграничения коснутся участка улицы Дзержинского – от проспекта Октябрьской Революции до Льва Толстова. Также закроют участки улиц Булкина, Советской, Артёма, Розы Люксембург, Пушкина, Ленина, Кавалерийской и проспекта Карла МарксаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставрополе из-за репетиций военного парада перекроют часть дорог для проезда транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Центр города перекроют сегодня, 18 июня с 20:00 до полуночи. Приостановят проезд и по улице Морозова – от Маршала Жукова до Ломоносова.

При этом общественный транспорт сможет проезжать по улице Ленина. А если точнее, то на участке между Льва Толстого и Пушкина. А на последней – от улиц Мира до Ленина.

Напомним, генеральная репетиция парада запланирована на 20 июня. В этот день движение приостановят с 08:00 до 13:00.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе на площади Ленина 16 июня прошла первая репетиция парада Победы. Традиционно в нем поучаствовала парадная коробка из числа казаков Ставропольского окружного казачьего общества Терского войска. В ее состав вошли 86 казаков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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